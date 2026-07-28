싸이 콘서트 즉석 캐스팅 여중생 "저 연습생 아닙니다"

가수 싸이 콘서트에서 즉석 캐스팅 제안을 받아 화제가 된 중학생이 자신을 둘러싼 연습생설을 해명했다.

이 학생은 지난 27일 소셜미디어에 "저 연습생 아닙니다"라는 말을 넣은 영상을 올렸다.

가수 싸이의 콘서트에서 즉석 캐스팅 제안을 받아 화제가 된 여중생이 자신을 둘러싼 연습생설을 해명했다. 소셜미디어 캡처

그는 아이돌 데뷔를 준비하고 있는 것은 맞지만 현재 특정 연예기획사에 소속된 연습생은 아니라는 취지로 설명했다.

앞서 온라인에서는 이 학생이 특정 기획사 연습생 아니냐는 의혹이 나왔다. 해당 학생은 아이돌 전문 교육기관에서 보컬과 춤, 무대 표현력 등을 배우고 있는 것으로 알려졌다.

이 학생은 지난 25일 강원 원주종합운동장에서 열린 '싸이흠뻑쇼 SUMMERSWAG 2026' 공연 도중 전광판에 포착됐다. 당시 그는 카메라를 향해 윙크와 브이 포즈를 취하고 음악에 맞춰 춤을 추는 등 공연을 즐겼다.

이를 본 싸이는 "저 친구는 피네이션 매니저가 가서 연락처를 받아라. 우리 곧 다시 만나게 될 거야"라고 말했다.

해당 장면이 담긴 영상은 소셜미디어와 온라인 커뮤니티를 통해 확산하며 조회수 1200만회를 넘어섰다.

<뉴시스>

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