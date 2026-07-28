“AI로 AI 해킹 막는다”…MS, 차세대 사이버보안 플랫폼 선봬

인공지능(AI)을 활용한 사이버 공격 우려가 커진 상황에서 마이크로소프트(MS)가 보안에 특화한 자체 AI 모델과 플랫폼을 공개했다. 생성형 AI로 만든 이미지

마이크로소프트(MS)가 기업의 사이버 공격 대응을 지원하는 인공지능(AI) 기반 사이버보안 플랫폼을 선보였다.

AI 에이전트가 소프트웨어 취약점을 탐지하고 위험도를 분석한 뒤 패치까지 지원하는 것이 핵심이다.

미국 인터넷 매체 악시오스에 따르면 MS는 27일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 행사에서 차세대 AI 사이버보안 플랫폼 ‘프로젝트 퍼셉션’을 공개했다.

MS는 자율적으로 작동하는 AI를 이용한 사이버 공격이 현실화하면서, AI로 AI를 방어하는 새로운 보안 체계가 필요해졌다고 개발 배경을 설명했다.

프로젝트 퍼셉션은 AI 에이전트를 활용해 소프트웨어의 보안 취약점을 자동으로 찾아내고, 위험도를 분석해 대응 우선순위를 제시하며, 패치 작업까지 지원하도록 설계됐다.

AI를 활용한 사이버 공격이 빠르게 증가하는 환경에서 보안 담당자의 반복 업무를 줄이고 대응 속도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 여러 AI 에이전트가 각각 보안 업무를 분담해 협업하는 구조다.

이 플랫폼은 공격 경로를 미리 찾아내는 ‘레드팀’과 문맥을 추론해 위험을 판단하는 ‘블루팀’, 수정 조치를 취해 방어에 집중하는 ‘그린팀’ 등 전문 에이전트 3개 팀이 협력하는 체계로 구성됐다.

이를 통해 실제 공격이 발생하기 전에 조직의 보안 취약점을 사전에 찾아 대응할 수 있도록 한다는 구상이다.

플랫폼의 핵심에는 사이버보안 특화 AI 모델인 ‘MAI-사이버-1-플래시(MAI-Cyber-1-Flash)’가 탑재됐다.

이 모델은 대부분의 취약점 분석과 개념증명(PoC) 코드 생성을 담당하며, 복잡한 문제는 오픈AI의 대규모 언어모델인 ‘GPT-5.4’와 협업해 처리한다. 이를 통해 높은 정확도를 유지하면서도 연산 비용을 낮출 수 있다는 것이 MS의 설명이다.

MS에 따르면 ‘MAI-사이버-1-플래시’는 ‘GPT-5.4’와 함께 활용했을 때 사이버보안 성능 평가인 ‘사이버짐’에서 95.95%를 기록, 주요 경쟁 모델을 앞섰다.

같은 평가에서 ‘GPT-5.5 사이버’는 85.6%를 얻었고, 앤트로픽의 ‘미토스5’는 83.8%를 기록했다.

회사는 경량 모델이 일반적인 분석을 수행하고 대형 모델이 어려운 작업만 처리하는 방식으로 기존 대형 모델만 사용할 때보다 연산 비용을 크게 줄일 수 있다고 밝혔다.

이번 발표는 AI를 이용한 해킹이 갈수록 정교해지는 가운데 글로벌 빅테크 기업들이 AI 기반 보안 플랫폼 경쟁에 속도를 내는 흐름과 맞물린다.

최근 구글과 시스코 등도 AI 보안 에이전트와 전용 모델을 잇달아 선보이며 기업 보안 시장 공략을 강화하고 있다.

MS는 다음 달 3일 프로젝트 퍼셉션을 미리보기(프리뷰) 형태로 일반에 공개하는 등 순차 공개할 예정이며, 향후 다양한 보안 AI 에이전트를 추가해 기능을 확대한다는 계획이다.

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