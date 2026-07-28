‘블핑’ 제니, K팝 힘 못쓰던 美라디오 차트서 정상…‘골든’ 이어 두번째

블랙핑크 멤버 제니가 그동안 K-팝 가수들이 좀처럼 넘지 못했던 미국 빌보드 라디오 차트 정상에 올랐다.

블랙핑크 제니. OA엔터테인먼트 제공

미 경제지 포브스는 27일(현지시간) 제니와 호주 출신 싱어송라이터 테임 임팔라의 협업곡 ‘드라큘라(Dracula)’가 빌보드 ‘어덜트 팝 에어플레이’ 차트에서 주간 1위를 차지했다고 보도했다.

어덜트 팝 에어플레이는 빌보드가 1996년부터 집계해온 차트로, 미국 내 성인 대상 라디오 방송국 40곳에서 해당 곡이 방송된 횟수를 바탕으로 순위를 매긴다.

K-팝은 그동안 ‘핫 100’, ‘빌보드 200’ 등 주요 차트에서 꾸준히 성과를 내왔지만, 미국 라디오 시장에서는 상대적으로 존재감을 드러내지 못했다.

음원 판매량이나 스트리밍은 글로벌 팬덤의 영향력이 크게 작용하는 반면, 라디오 방송 횟수는 미국 현지의 폭넓은 대중적 인지도와 선호도가 뒷받침돼야 하기 때문이다.

이 같은 특성 때문에 미국 라디오 차트 정상은 K-팝 아티스트들에게 특히 높은 문턱으로 평가돼 왔다.

제니 인스타그램 갈무리

지금까지 K-팝 관련 곡 가운데 어덜트 팝 에어플레이 차트 1위에 오른 노래는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제곡 ‘골든’이 유일했다. 한국계 미국인 가수 이재와 레이 아미, 오드리 누나가 참여한 이 곡은 작품의 세계적인 흥행에 힘입어 올해 1월 차트 정상에 올랐다.

제니가 참여한 ‘드라큘라’는 ‘골든’에 이어 K-팝 관련 곡으로는 두 번째, 실제 K-팝 아티스트가 참여한 곡으로는 처음으로 이 차트 정상에 오른 사례라는 점에서 의미를 더한다.

드라큘라는 지난해 10월 테임 임팔라의 솔로곡으로 처음 발표됐다. 이후 올해 2월 제니가 참여한 리믹스 버전이 공개됐고, 숏폼(짧은 영상) 플랫폼을 중심으로 입소문을 타며 차트 역주행에 성공했다.

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