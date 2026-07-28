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李대통령, 룰라와 '정상외교' MOU 성과…상파울루로 출발

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정상 간 유대감 재확인…우주·공급망·방산협력 강화

이재명 대통령은 27일(현지시간) 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 정상외교 일정을 마무리하고 브라질리아를 떠나 상파울루로 향했다.

이 대통령과 룰라 대통령의 정상회담은 지난 2월 한국에서 열린 이후 5개월 만이다. 두 정상은 한 달 전 프랑스 에비앙에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에서도 20분 가까이 대화한 바 있다.

이재명 대통령 부부와 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령 부부가 27일(현지시간) 브라질리아 외교부궁에서 열린 브라질 대통령 내외 주최 문화공연 및 환영 리셉션에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김혜경 여사, 이재명 대통령, 룰라 대통령, 호잔젤라 다시우바 여사. 연합뉴스
이재명 대통령 부부와 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령 부부가 27일(현지시간) 브라질리아 외교부궁에서 열린 브라질 대통령 내외 주최 문화공연 및 환영 리셉션에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김혜경 여사, 이재명 대통령, 룰라 대통령, 호잔젤라 다시우바 여사. 연합뉴스

양 정상은 정상회담을 통해 하반기 방산공동위원회를 출범하고 '군사·국방 비밀정보 보호 및 교환에 관한 협정'을 추진하기로 했다.

우주 산업과 희토류 등 핵심 광물을 비롯한 7개 분야 협력을 강화하는 양해각서(MOU) 등 체결 소식도 발표됐다.

이 대통령은 공동언론발표에서 "우리는 한국과 메르코수르(남미공동시장) 간 무역협정은 더 이상 미룰 수 없는 중요한 과제라는 것에 깊이 공감했다"며 협상 재개 추진 의사를 드러냈다.

아울러 양 정상 모두 소년공 출신이라는 점을 언급하며 "상파울루에서 대통령께서 젊은 시절 일했던 금속노조 사무실을 방문할 생각"이라고 밝히기도 했다.

공식환영식과 국빈 오찬, 문화공연·리셉션 등 행사에서도 양 정상은 작년 6월 G7 정상회의에서 처음 대면한 이후 쌓아온 끈끈한 우정을 과시했다.

이 대통령의 다음 방문지인 상파울루는 브라질 최대 도시이자 경제의 중심지다. 현지 동포들과 오찬 간담회, 한-브라질 비즈니스 라운드 테이블 행사 등이 예정돼있다.

<연합>


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