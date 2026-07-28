뉴욕증시, 유가 급락에도 혼조 마감…반도체주 하락

미국의 이란 공습 중단에 따른 국제 유가 급락에도 불구하고 반도체 업종에서 매도세가 이어지면서 뉴욕증시가 27일(현지시간) 혼조세로 마감했다.

뉴욕 증권거래소의 트레이더. AFP연합뉴스

이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 262.83포인트(0.51%) 오른 52,210.08에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 1.20포인트(0.02%) 상승한 7413.18을 기록했으며, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 43.74포인트(0.18%) 내린 2만4932.08에 마감했다.

미국이 주말새 이란에 대한 공습을 중단하면서 국제 유가가 큰 폭으로 하락해 투자심리가 회복됐다. 다만 인공지능(AI) 관련 반도체 업종에서 매도세가 이어지며 지수 상승을 제한했다.

미국 상장 30개 주요 반도체 종목으로 구성된 필라델피아 반도체지수는 이날 2.23% 하락했다.

종목별로는 엔비디아가 4.99% 급락했고, AMD(-5.17%), 마이크론(-2.25%), 웨스턴디지털(-4.21%), 샌디스크(-11.02%) 등 주요 반도체 기업들이 일제히 약세를 보였다. SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)도 7.47% 하락했다.

중국의 반도체 기술 개발 소식도 투자심리를 위축시켰다. 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션은 소식통을 인용해 중국이 반도체 제조에 사용되는 심자외선(DUV) 노광장비 개발에 착수했다고 보도했다. 이에 따라 네덜란드 반도체 장비업체 ASML의 미국 상장 주식은 5.8% 급락했다.

시장에서는 이번 주 예정된 주요 빅테크 기업들의 2분기 실적 발표에도 촉각을 곤두세우고 있다. 메타와 마이크로소프트는 29일, 아마존과 애플은 30일 실적을 공개할 예정이다. 투자자들은 실적뿐 아니라 AI 인프라 투자와 자본지출(CAPEX) 계획이 향후 증시 흐름을 좌우할 핵심 변수로 보고 있다.

토머스 마틴 글로벌트 인베스트먼트 선임 포트폴리오 매니저는 CNBC와의 인터뷰에서 “기술주 영역에는 엄청난 불확실성이 존재한다”며 “향후 상황이 어떻게 전개될지, 투자자들이 자금을 어떻게 재배분할지에 대한 불확실성이 매우 크다”고 진단했다.

국제유가는 미국과 이란 간 협상 가능성이 제기되면서 급락했다. 브렌트유 선물은 전 거래일보다 8.7% 내린 배럴당 88.36달러에 거래를 마쳤고, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물도 7.5% 하락한 배럴당 82.61달러에 마감했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 미시간주로 향하는 대통령 전용기 에어포스원에서 기자들에게 미국과 이란이 협상을 진행 중이며 합의에 이를 가능성이 있다고 밝혔다.

다만 협상이 결렬될 경우 군사행동을 재개할 가능성도 배제하지 않아 중동 정세를 둘러싼 불확실성은 여전히 남아 있다는 평가다.

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