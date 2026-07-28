낮 최고 38도 ‘찜통더위’ 계속…소나기 내려도 ‘후끈’ [오늘날씨]

화요일인 28일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 수도권과 강원도, 충북, 경북을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

열대야가 이어진 27일 오후 서울 중구 종로구 광화문광장 분수대에서 아이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 새벽부터 오후 사이 수도권과 강원도(북부 제외), 충북 중·북부, 경북 중·북부를 중심으로 소나기가 내리겠다.

예상 강수량은 서울·경기 내륙 5~40㎜, 강원 중·남부 내륙·산지 5~40㎜, 강원 중·남부 동해안 5~20㎜, 충북 중·북부 5~40㎜, 경북 중·북부 5~40㎜, 울릉도·독도 5~20㎜다.

전국 대부분 지역에는 폭염특보가 발효된 가운데 최고체감온도는 33도 이상, 남부지방을 중심으로는 35도 이상까지 오르겠다.

특히 전남 광양과 대구(군위 제외), 경북 경산·청도·고령·포항·경주, 경남 양산·창원·김해·밀양·의령·함안·창녕·진주·합천중부 등에는 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 안팎의 극심한 더위가 예상된다.

밤에도 기온이 충분히 떨어지지 않으면서 전국 곳곳에서 열대야가 나타나겠다.

폭염 시간대 야외활동을 자제하고, 충분한 수분 섭취와 냉방기기 사용 등으로 온열질환 예방에 각별히 신경 써야 한다고 기상청은 당부했다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 26도, 인천 25도, 수원 25도, 춘천 25도, 강릉 26도, 대전 26도, 청주 26도, 광주 26도, 전주 26도, 대구 25도, 부산 26도, 울산 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 33도, 인천 32도, 수원 32도, 춘천 32도, 강릉 34도, 대전 34도, 청주 35도, 광주 34도, 전주 34도, 부산 35도, 울산 36도, 대구 38도, 제주 32도로 예상된다.

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