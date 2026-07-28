젤렌스키 “푸틴, 최대 50만 병력 추가 동원 준비”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아가 최대 50만명 규모의 추가 병력 동원을 준비하고 있다고 주장했다. 그 시점으로는 오는 9월 하원 선거 이후 동원력을 확대할 가능성이 크다고 내다봤다.

27일(현지 시간) 현지 언론 키이우포스트 등에 따르면 젤렌스키 대통령은 우크라이나 정보기관 정보를 인용해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 전쟁을 지속하기 위해 30만~50만명 규모의 병력을 추가로 확보할 계획을 세우고 있다고 밝혔다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. EPA연합뉴스

젤렌스키 대통령은 러시아가 9월21일 하원 선거를 치른 뒤인 9월 말 무렵 동원령을 확대할 가능성이 크다고 전망했다. 그는 “푸틴은 이 전쟁을 멈출 준비가 돼 있지 않다”며 “우리 정보에 따르면 그는 새로운 동원령을 내리기 위한 준비를 하고 있다”고 설명했다. 젤렌스키 대통령은 푸틴 대통령이 추가 동원에 대한 러시아 국민의 반발을 우려해 선거 이후까지 발표를 미루고 있다고 주장했다.

젤렌스키 대통령은 “푸틴은 사회를 두려워하기 때문에 공개적으로 하지 않으면서도 10월 초 동원력을 강화하려 할 것이다”며 “하지만 푸틴을 지지하는 많은 러시아인조차 또 다른 동원령에는 반대하고 있다”고 전했다.

그는 “훈련이 제대로 되지 않았거나 아예 훈련받지 않은 사람들을 전장에 내던질 것이며, 이는 막대한 인명 피해를 의미할 것”이라고 말했다.

그러면서 젤렌스키 대통령은 우방국들에 러시아가 추가 동원에 나서기 전에 경제적 압박을 강화해야 한다고 목소리를 높였다. 그는 “푸틴이 물류와 무기, 휘발유와 디젤 공급에 어려움을 겪지 않고 동맹국들의 전면적인 제재도 받지 않는다면 동원령을 내릴 수 있을 것”이라고 했다.

젤렌스키 대통령은 또 북한이 러시아의 요청에 따라 추가로 약 3만명의 병력을 파견할 준비를 하고 있다고 주장했다.

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