'프렌치 파파', 동생 삼성 부장님이었네…"美유학비 대줘"

'프렌치파파' 이동준 셰프가 일란성 쌍둥이 동생을 공개했다.

27일 연예계에 따르면 최근 방송한 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 이동준 셰프와 그의 동생 이동하씨가 출연했다.

tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'. 사진=유튜브 캡처

이동하씨는 현재 삼성SDS에 부장으로 재직 중이라고 밝혔다. 그는 쌍둥이 형인 이동준이 서른 즈음에 미국 요리학교에 가기로 결심했을 때 등록금과 생활비를 지원했다고 했다.

이동준은 발달장애를 가진 아들을 언급하기도 했다.

그는 "많이 좋아졌다. (미국에서의 치료를 마치고) 어제 가족(아들과 아내)이 드디어 서울에서 살려고 돌아왔다. 동생도 아들을 많이 예뻐해준다"고 했다.

이동하씨는 "조카가 정말 착하다"며 "1년 정도 같이 생활해 보고 싶다"고 했다.

이동준은 서울 청담동에서 프랑스 요리 오너 셰프로 17년째 활동 중이다.

그는 자신의 이름을 알린 '흑백요리사2'에서 발달장애 아들에 대해 언급했고, 올 초 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 "발달 장애 아이와 함게 카페를 하는 게 꿈"이라고 말한 바 있다.

<뉴시스>

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