정선희 "아버지 빚 10년 넘게 갚아…항상 빚에 쪼들려"

코미디언 정선희가 아버지가 진 빚을 10년 넘게 갚았다고 했다.

정선희는 27일 유튜브 예능프로그램 '짠한형'에서 빚에 관해 얘기했다.

신동엽은 "갑자기 옛날 생각이 난다. 개인적으로 정선희 가족사에 대해서 다 알지는 못하지만 아버지가 멋있는 분인 건 안다"고 말했다.

이어 "예전에 (아버지) 사업이 망해서 생긴 빚이 있는데 정선희가 열심히 일하면서 갚았다. 그걸 완벽하게 다 갚고 어머니와 둘이 제주도 여행을 갔다. 그때 어머니와 너무 신나서 펑펑 울었다고 했다"고 했다.

정선희는 "아빠 빚을 10년 넘게 갚았다. 근데 나는 엄마가 내게 물려준 것 중 진짜 감사한 건 낭만이다. 난 낭만을 받았다"고 말했다.

그러면서 "우리 집은 항상 빚에 쪼들렸다. 근데 엄마가 우릴 데리고 뒷산에 가서 일회용 카메라로 사진을 찍어주고, 새우깡 한 봉지로 셋이서 온갖 표정을 지으면서 나비 잡고 하는 낭만이 있었다"고 했다.

정선희는 "돈이 없어 아빠가 쫄딱 망했을 때 식구들이 뿔뿔이 흩어졌다. 그때도 중계동에 살았다. 동부간선도로가 뚫리기도 전인데 그 거리를 차비가 없어서 걸어갔다"고 말했다.

그는 "개그맨 초창기였는데 워크맨을 들으며 2시간 반을 걸어오는데 바람 소리, 꽃잎 이런 게 너무 행복했다"고 했다.

정선희는 "아빠가 최근에 돌아가시고 다른 빚을 졌을 때도 그 낭만의 법칙은 통용이 됐다. 그게 공식이 된 거다. 난 지금도 엄마랑 되게 안 맞는다. 나이 든 딸과 엄마는 계속 주도권 싸움이 있다. 근데 우리 둘 사이를 관통하는 사랑의 줄기는 낭만이다. 둘 다 지지리도 풍파가 있는데 어쩜 이렇게 낭만을 챙기나 싶다"고 말했다.

<뉴시스>

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