韓·브라질, 방산·우주·핵심광물 협력 ‘맞손’

이재명 대통령은 27일(현지시간) 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 정상회담을 갖고 방산·항공우주·핵심광물 등 미래 산업 분야에서 협력을 확대하고 공급망 다변화를 위한 자원·에너지 분야 전략 협력을 강화하기로 했다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 소인수회담을 하고 있다. 공동취재

이 대통령은 이날 브라질리아의 브라질 대통령 관저에서 소인수회담과 확대회담을 잇달아 갖고 공동성명을 채택했다. 이날 회담에서는 크게 5개 분야에서 양국 간 협력 강화에 대한 논의가 이뤄진 것으로 전해졌다. 먼저 이 대통령과 룰라 대통령은 경제 협력 기반 강화에 합의했다. 양국 간 산업·통상 협력의 고위급 플랫폼인 ‘경제·통상 위원회’가 정상회담에 앞서 가동된 만큼 무역 및 투자 분야를 넘어 미래·첨단 산업 분야로 협력을 확대해나가기로 뜻을 모았다.



브라질이 희토류 등 세계적인 핵심광물 보유국인 만큼 공급망 다변화를 위한 자원·에너지 분야에서 양국 간 전략적 협력도 강화하기로 했다. 양 정상은 양국 기업과 기관 간에 전 주기에 걸친 핵심광물 공급망 협력 확대 필요성에 공감한 것으로 전해졌다. 뿐만 아니라 청정에너지 및 에너지 전환 분야에서도 양국 간 협력을 강화할 전망이다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 27일(현지 시간) 브라질 브라질리아 대통령관저에서 열린 한-브라질 확대회담에서 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령과 룰라 대통령은 방산과 우주항공, 반도체 등 첨단 분야에서의 협력 강화도 약속했다. 양국은 올해 하반기 방산공동위원회를 출범하고 ‘군사·국방 비밀정보 보호 및 교환에 관한 협정’도 추진할 것으로 알려졌다. 우리 공군이 브라질로부터 수입하기로 한 C-390 수송기를 시작으로 양국 간 방산 및 미래항공 모빌리티 분야에서의 협력을 지속해간다는 방침이다. 이 대통령은 우리 방산 장비들이 브라질에서도 인정받을 수 있도록 룰라 대통령의 관심과 지원을 당부한 것으로 전해졌다.

브라질에 중남미 최대 규모의 한인사회가 자리한 만큼 양 정상은 인적 교류도 더욱 확대하기로 했다. 특히 한류가 높은 인기를 끌고 있는 브라질 내에서 ‘K 뷰티’와 ‘K 푸드’가 더 널리 소개될 수 있도록 함께 노력하기로 뜻을 모았다. 마지막으로 양 정상은 국제 평화와 한반도 및 동북아의 평화·안정, 인공지능(AI)과 기후변화 대응 등 주요 글로벌 현안과 관련한 국제사회에서의 전략적인 공조도 강화하기로 했다.

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