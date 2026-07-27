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[시사중국어학원의 리얼 중국어 회화] 이번엔 진짜 장담하는데.
관련이슈
리얼 중국어 회화
입력 :
2026-07-27 18:19
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20260727513144
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2026-07-27 18:19
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[시사중국어학원의 리얼 중국어 회화] 이번엔 진짜 장담하는데.
세계일보
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오피니언
[설왕설래] 9440억원짜리 이혼
아마존 창업자 제프 베이조스와 2019년 이혼한 매켄지 스콧은 당시 베이조스 지분 중 25%(1970만주)를 넘겨받기로 합의했다. 1993년 결혼해 아마존의 성장을 함께 이끌었던 스콧은 이로써 356억달러 규모의 아마존 지분을 보유하게 됐는데, 당시 환율 기준 약 40조5000억원에 달했다. 단번에 세계에서 재산이 4번째로 많은 여성에 오른 그는 이후 미국
[특파원리포트] 0∼3시간 수면이 일상이라는 다카이치
“일하고 일하고 일하고 일하고 일하겠다.” 다카이치 사나에 일본 총리가 지난해 10월 자민당 총재로 선출된 뒤 수락연설에서 한 말이다. 어찌나 화제가 됐는지 2025년 신조어·유행어 대상으로도 선정됐다.이후 현지 매체들에선 다카이치 총리가 회식에 잘 참석하지 않아 주요 인사들과의 대면 소통이 뜸하고, 퇴근 후 혼자서 정책 자료에 파묻혀 사는 ‘은둔형’이라
[이삼식칼럼] 태어난 아이를 지키는 일
지난 20여년 동안 정부는 저출산 극복을 위해 다양한 정책을 추진해 왔다. 그럼에도 초저출산(합계출산율 1.3명 미만)은 어느덧 사반세기를 이어왔고, 0명대 출산율도 10년에 가까워지고 있다. 초저출산은 이제 한국만의 현상이 아니다. 우리나라가 초저출산사회에 진입한 2002년만 해도 경제협력개발기구(OECD) 국가 가운데 해당 국가는 7개국에 불과했다.
[김정기의호모커뮤니쿠스] ‘폭력적 언어’라는 병
정치인들과 악성 스피커들의 폭력적인 말들로 세상이 시끄럽습니다. 우리 공동체를 횡행하는 언어의 폭력성이 점점 독해지는 것 같아 걱정스럽습니다. 사람들을 포위한 유튜브 등의 미디어를 따라 강화되는 폭력적인 말의 일상화가 초래할 수도 있는 좋지 않은 결과를 생각하며 섬뜩한 기분에 사로잡힐 때가 많습니다. 커뮤니케이션학에서 정의하는 폭력적 언어는 ‘상대방을 지
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