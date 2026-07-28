[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 28일 (화요일) 66년생 금전문제로 소송이 제기되면 승소하기 힘들다

96년생: 돈이 모이면 위험이 따르니 분산시켜라. 84년생: 주위 도움으로 일 처리가 쉽다. 72년생: 직업적인 딜레마에 빠져 허우적대기 쉬운 때. 60년생: 오감이 발달해도 객관성이 떨어지면 소용 없다. 48년생: 괜한 말다툼 때문에 마음 상하기 쉽다. 36년생: 집안 일을 오래 생각하는 건 좋지 않다.

97년생: 귀하게 여기는 것일수록 함부로 다루지 마라. 85년생: 이성간 적당한 거리를 두고 사귀라. 73년생: 정성을 먼저 생각하는 것이 올바른 판단이다. 61년생: 침울한 기운에서 벗어나니 마음이 가볍다. 49년생: 화합하는 마음으로 임하면 호감을 갖는다. 37년생: 자손에게 흉한 일이 일어날 수 있으니 가까이 두어라.

98년생: 자신의 생각을 변심하지 말자. 86년생: 친구와의 대화로 한결 홀가분하다. 74년생: 전문적인 지식이 부족하면 걸림돌이 되기 쉽다. 62년생: 일을 수정해야할 경우 곤란함을 겪겠다. 50년생: 스스로 다가서는 모습을 보이는 것이 중요하다. 38년생: 결단을 내리기 전까지 다시 확인하라.

99년생: 오늘 일은 오늘 끝내고 내일을 계획하라. 87년생: 긍정적인 사고방식을 가진다면 발전이 기대된다. 75년생: 행동으로 안옮기면 좋은 결과가 나오기 힘들다. 63년생: 비슷한 생각을 가진 사람이 많을 때는 피하라. 51년생: 마음이 편치 않지만 별다른 방법이 없다. 39년생: 비교하지 말고 독창성을 강조하면 성공한다.

00년생: 희망을 가져야 운기를 받는다. 88년생: 좀 빠듯한 듯해도 저축을 많이 하라. 76년생: 무리가 있더라도 앞으로 전진할 때이다. 64년생: 주변으로부터 인정받지만 과도함은 금물. 52년생: 불리한 상황을 반전시킬 계기가 생긴다. 40년생: 인정을 베푼다면 주변이 아름답다. 28년생: 일찍 마무리 하려고 하면 늦어진다.

01년생: 감당이 어렵다면 떠맡지 마라. 89년생: 근면성실하게 일하고 대가를 바라게 된다. 77년생: 바람직하지 못한 행동은 멀리하라. 65년생: 곧장 해결하는 것이 훨씬 좋을 듯하다. 53년생: 정상에 있다고 거들먹거리면 구설에 시달린다. 41년생: 무거운 짐을 혼자서 감당하는 것은 힘들다. 29년생: 유리한 고지를 선점하는 일에 매진하라.

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02년생: 냉정한 판단이 필요함. 90년생: 친구간의 우정이 돈독해진다. 78년생: 쉽게 행동으로 옮기기는 어려운 법이다. 66년생: 금전문제로 소송이 제기되면 승소하기 힘들다. 54년생: 집안이 부산하니 어른으로서 중심을 잡아라. 42년생: 영업하는 사람과 계약을 하게 될 듯하다. 30년생: 푸른 색상은 마음을 편하게 만든다.

03년생: 사소한 문제를 감정화하지 마라. 91년생: 현재 맡은 직책을 성실하게 수행한다. 79년생: 무슨 일이든 약간의 잡음은 생기기 마련. 67년생: 느린 속도를 유지하는 것이 이상적이다. 55년생: 사면초가에서 벗어나 순탄한 국면에 접어든다. 43년생: 크고 작은 일들이 잦지만 큰 걱정은 마라. 31년생: 일방적인 인간관계는 결과가 안좋다.

04년생: 마음을 잘 다스릴 것. 92년생: 도움을 청하니 쉽게 협조를 해 준다. 80년생: 한 분야에 전문가가 되도록 채찍질하라. 68년생: 편한 길을 택하면 불리해질 수 있는 운세. 56년생: 함께 일을 도모하는 자는 목소리를 낮추어라. 44년생: 자중지란을 초래하니 바쁘게 움직이지 마라. 32년생: 얻는 것과 잃는 것이 엇비슷한 운세.

05년생: 노골적인 비판이나 표현 삼갈 것. 93년생: 복잡하고 시끄러운 곳은 될수록 피하라. 81년생: 악의적인 소문에 의해 피해를 일을 수 있다. 69년생: 지적인 분위기에 압도당한다면 기싸움에서 밀린 것. 57년생: 소탈한 모습으로 사람들을 대하면 좋은 때. 45년생: 문서상의 개운치 못한 부분은 확실히 해라. 33년생: 마당에 곡식이 가득하나 얼마나 오래갈지 모른다.

06년생: 말하기보다 듣는 쪽을 택하라. 94년생: 주변과 사사로운 마찰이 있으니 주의하라. 82년생: 생각의 전환이 가져오는 변화를 느낀다. 70년생: 우직한 모습은 신뢰를 줄 수는 있다. 58년생: 새로운 시작은 또 다른 마지막을 의미한다. 46년생: 단번에 처리할 일을 오래 끌면 시간낭비. 34년생: 근심이 깊어지면 심기가 편치 않다.

95년생: 실리를 먼저 취한 후 명분을 내세워라. 83년생: 장점을 극대화하는 방향으로 힘쓰면 길하다. 71년생: 노력이 부족하면 성사시킬 수 없다. 59년생: 여건이 좋지 않으니 시간을 두고 신중을 기하라. 47년생: 가벼운 질환에 시달리기 쉬우며 근심거리가 생긴다. 35년생: 동정과 연민의 차이점이 구분하자.

백운철학원

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