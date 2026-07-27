동남권 지·산·학 얼라이언스 출범...해양수도권 완성을 위한 초광역 협력

부산과 울산, 경남이 대학과 기업을 중심으로 한 초광역 산학협력 체계를 구축하고, 대한민국 남부권의 미래 성장동력 확보에 나섰다.

부산시는 27일 부산대에서 부산시와 울산시, 경남도, 부산대를 비롯한 HMM, 삼성중공업, 한국항공우주(KAI) 등 동남권 대표 앵커기업이 참여하는 ‘동남권 성장엔진 연계 지·산·학 얼라이언스’ 출범식을 개최했다고 밝혔다.

부산시와 울산시, 경남도, 부산대를 비롯한 HMM, 삼성중공업, 한국항공우주(KAI) 등 동남권 대표 앵커기업이 참여하는 ‘동남권 성장엔진 연계 지·산·학 얼라이언스’가 공식 출범했다.

이번 얼라이언스에는 부·울·경 3개 자치단체와 대학, 기업 등 모두 28개 기관이 참여했다. 얼라이언스는 정부의 ‘5극 3특’ 국가균형발전 전략과 ‘서울대 10개 만들기’ 정책에 맞춰 대학의 교육·연구 역량과 기업의 산업 수요를 초광역 단위로 연계하는 협력체계다. 인재 양성부터 공동연구, 기술사업화, 취업과 지역 정주까지 연결되는 지속 가능한 산학협력 생태계 구축이 목표다.

시는 이번 협력을 계기로 대학과 기업, 지방정부가 산업혁신과 인재양성의 공동 주체로 참여하는 지역혁신 생태계를 동남권 전역으로 확대할 계획이다. 이를 통해 부산을 중심으로 대한민국 남부권의 미래 성장축이 될 ‘해양수도권 혁신 플랫폼’을 구축한다는 구상이다.

이날 부산시와 울산시, 경남도, 부산대는 업무협약을 체결하고 권역을 뛰어넘는 협력체계를 구축하기로 약속했다. 앞으로 지역 전략산업과 대학의 교육·연구 역량을 연계해 산업현장이 필요로 하는 미래 핵심인재를 양성하고, 청년들이 지역에 정착할 수 있도록 지원할 방침이다.

전재수 부산시장은 “동남권 지·산·학 얼라이언스가 부산형 앵커 정책과 시너지를 내 대한민국 남부권을 대표하는 혁신 플랫폼으로 성장할 것으로 기대한다”며 “지역대학과 기업이 함께 세계적인 경쟁력을 갖춘 혁신인재를 양성하고 청년이 지역에 정착하는 해양수도 부산을 만들겠다”고 말했다.

김성규 경남도 교육청년국장(왼쪽부터)과 최재원 부산대 총장, 전재수 부산시장, 이영환 울산시 기업투자국장이 27일 해양수도권 완성을 위한 초광역 업무협약을 체결하고, 기념촬영을 하고 있다. 부산시 제공

한편 시는 북극항로 시대를 대비해 해양수도 부산 조성에도 속도를 내고 있다. 해양수산부와 HMM 이전, 해사법원 유치, 동남권투자공사 설립 등을 추진하며 해양산업 생태계 기반을 강화하고 있다. 부산형 지역성장 인재양성 체계인 ‘앵커’ 정책을 통해 대학이 산업혁신과 기술사업화, 창업, 지역문제 해결의 중심축으로 성장할 수 있도록 지원하며, 이번 얼라이언스를 계기로 이 같은 협력 모델을 동남권 전역으로 확대할 계획이다.

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