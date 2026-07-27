이수경 "박성광 고백 못 받아줘서 미안"

개그맨 박성광이 후배 개그맨의 폭로로 곤혹을 치렀다.
26일 방송된 KBS 2TV '개그콘서트'에서는 '불후의 명복'과 '전부 노래자랑' 코너가 전파를 탔다.
'불후의 명복'에서 박성광은 '연대에 가려면 어떻게 하나요?'라는 질문에 '문 연 데로 가면 됩니다'라고 답했다가 개그감 장례식의 주인공이 됐다.
장현욱은 박성광이 회의실에서 항상 좋은 말을 해줬다며 영상을 공개했다.
영상에는 박성광이 "박성호, 박준형 선배는 '공개재판'에서 하는 게 하나도 없다"고 말하는 모습이 AI로 구현됐다.
이후 박성호와 박준형이 조문객으로 등장했다. 두 사람은 "허경환보다 작은놈" "콩트가 아니라 실제였으면 좋겠다"라고 말했다.
이수경은 "성광 선배 고백 못 받아줘서 미안하다"며 박성광이 자신을 집으로 불러 유혹했다고 주장했다.
이어 당시 선물로 받았다며 성인용 코스튬을 꺼냈다. 박성광은 무대로 뛰어나와 코스튬을 객석 아래로 던졌다.
이를 주운 중년 여성 관객은 코스튬을 든 채 춤을 춰 웃음을 안겼다.
<뉴시스>
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