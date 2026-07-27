조재윤 “대학 때 각목으로 머리 맞아”…촬영장서 가해자 재회한 사연

배우 조재윤이 대학 시절 군기 문화 속에서 자신을 폭행했던 선배를 훗날 영화 촬영 현장에서 다시 만났던 경험을 털어놨다.

유튜브 채널 ‘선도부장 이종혁’ 캡처

지난 23일 배우 이종혁의 유튜브 채널 ‘선도부장 이종혁’에 공개된 영상에는 서울예술대학교 선후배인 배우 이철민과 조재윤이 출연해 학창 시절과 연기 활동에 대한 이야기를 나눴다.

이날 이철민은 배우 황정민, 정재영, 류승룡, 안재욱, 방송인 신동엽 등이 모두 서울예대 90학번 동기라며 “우리 학번이 엄청나게 고생을 많이 했다”고 회상했다.

이종혁도 당시 학교 분위기를 떠올리며 “1학년 때는 89학번 선배들이 ‘90학번 다 나와’라고 한 뒤 엎드리게 하고 때렸다”며 “규율을 잡는다는 명목으로 이어지던 군기 문화였다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘선도부장 이종혁’ 캡처

이어 “원래는 90학번이 91학번을 때려야 하는 분위기였는데 ‘이제 그만하자’고 의견을 모아 우리 학번에서 끊었다”고 덧붙였다. 이철민 역시 “군대를 다녀온 뒤에도 그런 문화가 계속됐다”고 말했다.

이를 듣던 조재윤도 대학 시절의 기억을 꺼냈다. 그는 “입학하자마자 고학번 선배가 신입생들을 앉혀놓고 각목으로 머리를 때렸다”며 “그 기억이 아직도 잊히지 않는다”고 밝혔다.

조재윤은 “나중에 영화 촬영 현장에서 그 선배를 다시 만났다”며 “쉬는 시간에 와서 ‘잘 지내셨냐. 잘될 줄 알았다’고 아무렇지 않게 인사하는데, 과거 기억이 전혀 잊히지 않더라”고 말했다.

유튜브 채널 ‘선도부장 이종혁’ 캡처

그는 “때린 사람은 몰라도 맞은 사람은 계속 기억난다”며 “제작사 대표에게 ‘저 사람을 뺄 수 없겠느냐’고 조심스럽게 말하기도 했다”고 털어놨다.

결국 두 사람은 같은 작품을 끝까지 촬영했지만, 조재윤은 “촬영을 마칠 때까지도 가까워질 수는 없었다”고 당시 심경을 전했다.

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