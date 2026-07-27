비비, '워터밤' 퍼포먼스 뜨거운 반응…“예술적 표현” vs “선정성 과하다”

사진=SNS 갈무리

가수 비비가 ‘워터밤 서울 2026’ 무대에서 선보인 파격적인 퍼포먼스를 두고 온라인에서 다양한 의견이 이어지고 있다.

27일 가요계에 따르면 비비는 지난 25일 경기도 고양시 일산 킨텍스 야외 글로벌 스테이지에서 열린 ‘워터밤 서울 2026’ 무대에 올라 ‘밤양갱’, ‘나쁜X’ 등 대표곡을 선보이며 강렬한 퍼포먼스를 펼쳤다.

이날 비비는 몸에 밀착되는 화이트 점프수트를 착용한 채 무대에 등장했다. 공연 도중 점프수트의 앞지퍼를 내려 안에 착용한 비키니를 드러내는 연출을 선보였으며, 상의를 탈의한 남성 댄서들에게 둘러싸인 채 무릎을 꿇고 노래하는 퍼포먼스도 이어갔다.

공연 직후 관련 영상이 숏폼 플랫폼과 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 빠르게 확산하면서 대중의 반응은 크게 엇갈렸다.

긍정적인 반응을 보인 이들은 “성인 관람객을 대상으로 한 워터밤의 특성을 고려하면 자연스러운 무대 연출이었다”, “비비만의 개성과 음악 세계를 잘 보여준 퍼포먼스”, “축제 분위기에 어울리는 강렬한 무대였다” 등의 의견을 내놓았다.

실제로 워터밤은 물놀이와 음악 공연이 결합된 여름 페스티벌로, 매년 아티스트들의 과감한 의상과 퍼포먼스가 주요 볼거리로 꼽혀왔다. 비비 역시 데뷔 이후 솔직한 메시지와 대담한 콘셉트를 앞세워 자신만의 음악적 색깔을 구축해온 만큼 이번 무대 역시 그 연장선으로 보는 시각도 적지 않다.

반면 일부에서는 퍼포먼스 수위가 지나쳤다는 지적도 제기됐다. 특히 남성 댄서들 사이에서 무릎을 꿇고 마이크를 향해 노래하는 장면이 성적인 이미지를 연상시킨다며 “19금 공연이라도 지나치게 직관적인 연출이었다”, “굳이 저런 표현까지 필요했는지 의문”이라는 반응도 이어졌다.

또한 공연 전체의 맥락보다 자극적인 장면만 편집된 영상이 온라인에서 빠르게 확산되면서, 퍼포먼스의 의도와는 별개로 선정성 논란이 확대되고 있다는 분석도 나온다. 일부에서는 이 같은 영상 소비 방식이 아티스트를 향한 성희롱성 댓글이나 악성 반응으로 이어질 수 있다는 우려도 제기했다.

비비는 앞서 2022년 워터밤 무대에서도 공연 도중 비키니 끈이 풀리는 돌발 상황을 겪은 바 있다. 당시 그는 즉시 손으로 몸을 가린 뒤 스태프의 도움을 받아 의상을 정리하고 공연을 이어가며 프로다운 대처를 보여 화제를 모았다.

한편 워터밤은 매년 화려한 퍼포먼스와 개성 있는 무대로 높은 화제성을 이어오고 있다. 지난해에는 권은비가 과감한 의상과 퍼포먼스로 ‘워터밤 여신’이라는 수식어를 얻었지만, 동시에 노출 경쟁을 부추긴다는 우려도 함께 제기된 바 있다.

올해 역시 비비의 무대를 계기로 예술적 표현의 자유와 대중 공연에서의 수위 조절을 둘러싼 다양한 의견이 이어지면서, ‘워터밤 서울 2026’는 공연 그 자체를 넘어 또 하나의 화제거리로 주목받고 있다.

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