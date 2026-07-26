[재테크 특집] 5대 영역서 연간 최대 15만원 할인 기프트

급변하는 금융 환경… 전략적 자산관리 중요성 ‘업’ 최근 주식시장이 크게 요동치면서 개인의 전략적 자산관리가 그 어느 때보다 중요해지고 있다. 고도화된 금융 서비스와 상품을 효과적으로 활용하는 개인의 재테크 지혜가 필요하다. 금융권에선 고객들의 투자 수요에 발맞춰 글로벌 인공지능(AI) 컴퓨팅 상장지수펀드(ETF) 등 경쟁력 있는 새로운 금융 상품 출시와 함께 고객 맞춤형 서비스 강화에 박차를 가하고 있다. 로보어드바이저(RA) 서비스 도입과 연금 고객관리 고도화로 수익률 극대화에 나서는 한편, 사모재간접 공모펀드를 통해 일반 투자자의 참여 기회 확대에 나섰다. 보험사들은 가족 혜택을 넓히고 암 환자의 보장 공백을 메우는 등 고객 맞춤 상품을 내놓았고, 카드사들도 다양한 특화 상품을 선보이며 고객 수요에 대응하고 있다.

삼성카드가 일상 곳곳에서 혜택을 받을 수 있도록 설계한 카드인 ‘THE iD. 1st(디 아이디 퍼스트)’가 인기몰이 중이다.



26일 삼성카드에 따르면 이 카드는 5대 프리미엄 영역에서 연간 최대 15만원의 할인 기프트를 제공한다. 백화점, 여행(해외·항공·호텔), 온라인쇼핑몰, 골프, 병원 업종에서 건별 5만원 이상 결제 시 5만원 할인 혜택을 준다. 5만원 할인 기프트는 연 최대 3회, 최대 15만원까지 제공된다.

연간 최대 15만원의 할인 기프트, 한도 없는 적립 혜택을 주는 삼성카드의 ‘THE iD. 1st(디 아이디 퍼스트)’. 삼성카드 제공

‘디 아이디 퍼스트’는 국내 가맹점 이용 시 결제 금액의 1%를 한도 없이 적립해준다. 특별 영역인 일상·쇼핑·여가·해외 업종에서 이용 시에는 포인트 적립률을 상향하여 제공한다. △일상(음식점·편의점·커피전문점·병원) △쇼핑(백화점·면세점·프리미엄아울렛·온라인쇼핑몰) △여가(항공·공연) 이용 시 1.5%를, 해외 가맹점 이용 시에는 3%를 적립해준다. 특별 영역 혜택 또한 마찬가지로 적립 한도 없이 제공한다.



‘디 아이디 퍼스트’ 고객은 국내외 공항 라운지 무료 서비스도 연 3회 이용할 수 있다. 무료 횟수는 공항 라운지를 이용하는 사람 기준으로 차감되며, 본인 외 동반인도 대상에 포함된다. 조합에 따라 본인 및 동반인 2인까지 이용할 수 있다.



이외에도 해외겸용(마스터카드) 카드로 발급받는 고객은 특급호텔 무료 발렛 파킹·식음료 할인 등, 마스터카드 월드(WORLD) 등급의 국제브랜드 서비스를 받을 수 있다. 연회비는 국내전용, 해외겸용(마스터카드) 모두 15만원이다.

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