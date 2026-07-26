‘말 같지도 않은 이유로 인간임을 포기하지 마시라’…경비실 에어컨 반대에 주민의 일침

‘경비원도 한 명의 소중한 인간’…옹호 댓글 다수
경비원들의 유일한 휴식처인 경비실에 에어컨 설치를 반대한다는 안내문이 아파트 단지에 게시되자, 한 입주민이 “말 같지도 않은 이유로 인간임을 포기하지 마시라”는 반박글을 올려 화제가 되고 있다.
24일 한 온라인 커뮤니티에는 한 아파트 단지에 게시된 안내문 두 장이 함께 공개됐다.
첫 번째 안내문에는 ‘6단지 경비실에 에어컨 설치를 반대한다’는 제목으로 글이 적혀 있었다.
이 안내문을 보면 △관리비가 죽을 때까지 올라간다 △공기가 오염된다 △공기 오염으로 수명이 단축된다 △지구가 뜨거워지면 짜증이 나서 주민화합이 되지 않고 관계가 파괴된다 △더 큰 아파트도 경비실에 에어컨을 설치하지 않았다 등의 이유가 나열됐다.
추진자 일동은 “에어컨 설치를 주민의 이름으로 반대해야 한다”며 주민들의 동참을 호소했다.
두 번째 안내문은 ‘추진자 일동께 드리는 글’이라는 제목의 반박문이었다.
자신을 해당 단지 주민이라고 밝힌 A씨는 “말 같지도 않은 이유로 인간임을 포기하지 마시라”라고 강한 어조로 비판했다.
A씨는 “단 한 번이라도 여러분이 쓴 글이 경비원들에게, 그 글을 읽는 주민들에게 어떤 상처를 줄지 생각해 보셨느냐”며 “경비원들도 누군가의 남편이고, 누군가의 아버지이자 한 명의 소중한 인간”이라고 지적했다.
이어 “그늘 하나 없는 주차장 한가운데 덩그러니 있는 경비실에 지금까지 에어컨 한 대 없었다는 것이 더 말이 안 된다고 생각한다”고 주장했다.
그러면서 “여러분이 쓴 이기적인 글을 읽고 자랄 우리 동네 아이들에게 참 미안한 마음이 든다”며 “추진자 일동이라는 단어 뒤에 숨지 말고 당당하게 나와서 논리적으로, 그리고 인간적으로 의견을 내주시면 존중하겠다”고 마무리했다.
반박글은 온라인에서 빠르게 확산했고, 누리꾼들은 A씨의 주장에 공감하는 반응을 보였다.
누리꾼들은 “이것이 어른다운 모습”, “경비원도 한 명의 인간이라는 말이 가장 와 닿았다”, “반대 안내문보다 반박글이 더 상식적이다”, “속이 다 시원하다” 등의 반응을 보였다.
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