‘양산, 선글라스 챙겨야’…전국 찜통더위, 경주·포항 체감 38도 [내일날씨]

토요일인 25일은 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어질 전망이다. 일부 지역은 최고체감온도가 38도에 달하는 등 무더위가 예상돼 야외활동 시 각별한 주의가 필요하다.

서울 종로구 광화문광장에서 한 시민이 양산을 쓴 채 이동하고 있다. 뉴시스

24일 기상청 예보에 따르면 25일 전국 대부분 지역에서 폭염과 열대야가 이어지는 가운데 대부분 지역에서 최고체감온도가 33도 안팎까지 올라 매우 덥겠다. 특히 경기 남부와 강원 영동, 충남권, 전라권, 경상권, 제주도는 체감온도가 35도 안팎까지 치솟는 곳이 있겠다.

폭염중대경보가 발효 중인 경북 남부 동해안은 더위가 절정에 달할 것으로 보인다. 경주와 포항은 최고체감온도 38도 또는 최고기온 39도 이상이 예상되면서 건강 관리에 각별한 주의가 요구된다. 밤에도 기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야가 나타나면서 잠 못 이루는 밤이 이어질 전망이다.

더위 속 비 소식도 예보됐다. 수도권과 강원도에는 비가 내리는 곳이 있겠지만 소강상태를 보이는 지역이 많겠다.

예상 강수량은 경기 북부와 서해5도 20~60㎜, 서울·인천·경기 남부 5~40㎜, 강원 북부 내륙·산지 10~60㎜, 강원 중·남부 내륙·산지 5~40㎜다. 충청권과 제주도는 오전부터 저녁 사이 5~40㎜(제주 5~10㎜)의 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

비나 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있다. 또한 돌풍과 천둥·번개를 동반하는 곳도 있어 시설물 관리와 교통안전에 유의해야 한다.

아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 29~37도로 예보됐다.

주요 도시별 아침 최저기온은 서울 26도, 인천 26도, 수원 25도, 춘천 24도, 강릉 25도, 청주 26도, 대전 24도, 전주 25도, 대구 25도, 부산 25도, 목포 26도, 여수 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 32도, 인천 30도, 수원 32도, 춘천 30도, 강릉 35도, 청주 33도, 대전 32도, 전주 33도, 광주 34도, 대구 35도, 포항 37도, 부산 32도, 제주 34도로 예상된다.

기상청은 한낮에는 가급적 야외활동을 자제하고 충분한 수분을 섭취하는 한편, 외출 시에는 양산과 모자, 선글라스 등을 활용해 강한 햇볕을 피할 것을 당부했다.

미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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