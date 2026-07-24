김요한, 연극배우와 핑크빛 기류

배구선수 출신 김요한이 배우 김성수의 주선으로 연극배우와 소개팅에 나선다.

24일 오후 9시 방송하는 채널A 예능물 '신랑수업2'에서는 김요한이 김성수와 카페 약속을 잡았다가 갑작스럽게 소개팅을 치르는 모습이 그려진다.

김요한. 채널A '신랑수업2' 제공

김요한은 이날 방송에서 김성수를 카페에서 기다리던 중 그의 전화를 받는다.

김성수는 "오늘 형 대신 다른 분이 나갈 것"이라며 "너에게 누군가를 소개해주려고 약속을 잡았다. 함께 연극을 한 아끼는 배우 후배이자 네 이상형인 '예의 바른 친구'"라고 전한다.

김성수가 자리에 동석하지 않은 이유는 가수 이승철의 권유 때문이다. 김성수는 "이승철 형이 '네가 가운데서 말을 너무 많이 할 것 같으니 나가지 말라'고 했다"고 밝힌다.

이후 소개팅 상대가 들어서자 스튜디오에서 이를 지켜보던 이승철과 탁재훈은 "요한이에게 과분하다"며 농담을 건넨다.

이어 김요한이 상대와 음료를 주문하러 가자 카페 손님들은 그에게 "배우 강동원 아니냐"고 묻는다. 소개팅 상대 역시 김요한을 바라보며 "진짜 강동원을 닮으신 것 같다"고 말해 호감을 표한다.

<뉴시스>

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