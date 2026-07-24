의정부시, 지하철 8호선 연장 촉구 시민 서명부 국토부 전달

경기 의정부시는 지하철 8호선 연장을 촉구하는 시민 서명 연명부 1차분을 국토교통부에 전달했다고 24일 밝혔다.

연명부에는 지난 15∼22일 참여한 시민 1만3000명의 서명이 담겼다.

김원기 의정부시장이 지난 23일 국회에서 8호선 의정부 연장을 촉구하는 시민 서명부를 김윤덕 국토교통부 장관에게 전달했다.

김원기 의정부시장은 지난 23일 국회를 방문해 김윤덕 장관에게 직접 연명부를 전달하면서 8호선 연장 필요성을 설명했다.

김 시장은 “8호선 연장은 시민 교통 편의를 물론 수도권 순환 철도망 완성과 경기북부 균형 발전을 위해 꼭 필요한 사업”이라며 당위성을 강조했다.

시는 다음 달 31일까지 서명운동을 이어가 연명부 2차분을 대도시권광역교통위원회에 전달할 계획이다.

앞서 고산신도시연합회도 지난 22일 대도시권광역교통위원회를 방문해 주민 탄원서 1만135부를 전달했다.

연합회는 약 두 달 간 신도시 아파트 단지뿐만 아니라 인근 단독주택, 지식산업센터, 주민자치회 등을 돌며 주민들의 뜻을 모았다.

앞서 의정부시는 2024년 경기도를 거쳐 국토교통부 대도시권광역교통위원회에 신규 사업으로 이 노선을 건의했다.

8호선 연장 사업은 별내별가람역∼청학∼고산∼민락∼의정부경전철 어룡역∼지하철 1호선 의정부역 등 약 15㎞를 연결하고 5개 역을 신설하는 내용이다. 총사업비는 1조8천784억원으로 추산됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지