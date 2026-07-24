KBS "황영웅 OST 참여 소식, 종영 4회 남기고 알아…추가 삽입 어려웠다"

가수 황영웅의 KBS 2TV 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' OST 참여를 둘러싼 논란과 관련 KBS가 "해당 음원은 방송에 삽입되지 않으며 공식 OST 타이틀도 붙지 않는다"는 입장을 밝혔다.

KBS는 24일 시청자 청원 게시판 답변을 통해 "황영웅의 참여 소식을 접했을 당시 이미 종영 4회를 앞두고 마지막 회까지의 음악 구성이 확정된 상태였다"며 "황영웅에 대한 논란과 별개로 방송에 음원을 추가 삽입하기 어려웠다"고 설명했다.

황영웅. 골든보이스 제공

이어 "드라마 및 OST 제작사에 해당 음원의 방송 삽입 불가 방침을 전달하고 'OST' 타이틀 사용 불가를 명확히 했다"고 덧붙였다. 황영웅이 부른 음원 '사랑한다면'은 OST 명의를 빼고 지난 14일 발매됐다.

앞서 황영웅의 OST 가창 소식이 알려지자 시청자 게시판에는 반대 청원과 팬들의 찬성 청원이 대립했다. 과거 학교폭력 및 폭행 논란으로 활동을 중단했던 황영웅 측은 지난 1월 의혹을 전면 부인한 바 있다.

<뉴시스>

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