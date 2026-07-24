李대통령, 여름휴가 안 가기로…참모·국무위원엔 "휴가 챙기라"

이재명 대통령이 올해 여름휴가는 가지 않기로 했다.
청와대 관계자는 24일 "대통령이 이번 여름휴가를 반납하고 '세일즈 외교'에 집중하는 것으로 대체하기로 했다"고 전했다.
이 대통령은 이날 7박 11일 일정으로 미국 샌프란시스코, 남미, 독일을 방문하고 돌아오는 순방을 떠났다.
대통령의 여름휴가는 통상적으로 7월 말이나 8월 초에 잡힌다.
공교롭게도 이 기간에 부동산 대토론회, 해외 순방, 부처 업무보고 등이 이어지는 만큼, 올해는 휴식을 취하며 정국 구상을 하는 대신 업무에 매진하기로 했다는 것이 청와대의 설명이다.
다만 이 대통령은 순방을 떠나기에 앞서 청와대 참모진과 국무위원들에게는 "모두 휴가를 다녀오라"는 당부를 전했다고 한다.
강훈식 비서실장이 이날 국무위원들에게 "대통령께서 늘 강조하시듯 국정 운영은 지속 가능해야 하는 만큼 휴가를 다녀와 달라. 그래야 직원들도 쉴 수 있다"는 이 대통령의 메시지를 전달한 것으로 알려졌다.
강 실장은 전날 청와대에서 열린 전 직원 조회에서도 적절히 휴가를 다녀오라는 이 대통령의 뜻을 전달했다.
다만 강 실장은 "휴가 중이라도 긴급한 상황에 대비한 보고·대응 체계만큼은 빈틈없이 점검해 달라"고 덧붙였다.
<연합>
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