권성준, ‘소녀시대’ 수영 향한 변함없는 팬심에 “첫사랑 같은 존재는 쉽게 잊을 수 없다”

셰프 권성준이 그룹 ‘소녀시대’ 출신 수영을 향한 오랜 애정을 드러내며 유쾌한 예능감을 선보였다.

셰프 권성준이 그룹 ‘소녀시대’ 출신 수영을 향한 오랜 애정을 드러내며 유쾌한 예능감을 선보였다. 효연의 레벨업

최근 공개된 유튜브 채널 ‘효연의 레벨업’의 영상 ‘무슨 신인이 전담팀까지 있냐고? 효리수 데뷔 대충 할 순 없잖아 / 가짜 김효연 | 효리수 데뷔 프로젝트 4화 (유노윤호, 딘딘, 존박, 송하영, 채령, 나폴리맛피아)’에는 그룹 ‘효리수’의 데뷔를 지원한다는 설정 아래 전담 TF팀이 꾸려지는 내용이 그려졌다. 이날 방송에는 동방신기 유노윤호를 비롯해 딘딘, 존박, 프로미스나인 송하영, ITZY 채령, 그리고 셰프 권성준이 함께 출연했다.

권성준은 자신을 소개하는 자리에서 과거부터 소녀시대를 응원해 온 팬이라는 점을 강조했다. 그는 ‘소녀시대’ 팬카페 ‘화수은화’ 활동 이력을 언급하며 “소녀시대가 낳은 이 시대의 요리사”라는 표현으로 자신을 소개했고, 멤버들의 건강 관리까지 책임지겠다는 각오를 전했다.

이후 멤버별 맞춤 식단을 제안하는 과정에서는 수영을 향한 각별한 애정이 더욱 두드러졌다. 멤버 맞춤형 식단을 준비했다는 권성준은 효연에게는 삶은 달걀과 계란후라이를, 유리에게는 기분 전환을 위한 마라탕을 추천한 반면 수영에게는 하루 종일 즐길 수 있는 파인다이닝 스타일의 오마카세를 제공하겠다고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이에 출연진들은 “차이가 너무 많이 나지 않나”며 장난스럽게 반응했고, 유리는 수영이 화장실을 자주 찾는 편이라는 농담까지 건넸다. 그러자 권성준은 “과민성대장염까지 고려해 식단을 준비하겠다”고 받아치며 재치 있게 응수했다.

인터뷰에서도 수영을 향한 애정은 이어졌다. ‘수영만 특별히 챙기는 것 아니냐’는 질문을 받은 권성준은 “첫사랑 같은 존재는 쉽게 잊을 수 없다”며, “평생 갈 것 같다”고 솔직하게 털어놨다.

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