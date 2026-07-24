상임위 배정 항의 중 '멱살' 권영진 사과…정점식 회의 불참

국민의힘 일부 의원이 후반기 국회 상임위원회 배정 과정에서 불만을 제기하며 원내지도부를 찾아가 고성으로 항의하는 등 소란이 빚어진 가운데, 정점식 원내대표가 24일 원내대책회의에 불참했다.



정 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의를 주재할 예정이었으나, 앞선 22대 후반기 국회 의장단과 여야 원내대표, 상임위원장단의 국립서울현충원 참배 일정만 소화한 뒤 국회에 나오지 않고 외부에서 비공개 일정을 소화했다.

국민의힘 정희용 사무총장이 24일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

전날 대구 재선 권영진 의원이 정 원내대표를 찾아가 상임위 배정 기준에 대해 문제 제기하고 공개 항의하는 과정에서 멱살잡이까지 벌어지는 등 물리적 충돌이 발생한 여파 때문으로 보인다.



정희용 사무총장은 이날 원내대책회의에서 "어제 국민께 낯부끄럽고 한편으로 동료 의원으로서도 참담한 일이 발생했다. 상임위 배정에 불만을 품은 의원이 항의하는 과정에서 급기야 한 의원은 원내대표의 멱살을 잡았고, 이를 말리던 전임 원내대표의 멱살까지 잡는 일이 있었다고 한다"며 "항의와 물리적 행위는 분명히 구분돼야 한다. 폭력은 결코 정당화될 수 없다"고 했다.



이어 "당원과 국민께 실망을 안겨드려 진심으로 송구하다. 이번 사태를 엄중히 받아들이겠다"며 "이런 일이 다시 반복되지 않도록 당의 질서를 훼손하는 행위에 대해서는 엄정하고 단호히 조치하겠다"고 덧붙였다.



당 사무처 노동조합도 성명을 내고 유감을 표하며 "항의는 권리이지만, 폭력은 잘못이다. 국민과 당원에게 사죄해야 한다"고 했다.



정 원내대표 체제에서 임명된 원내부대표단은 입장문을 내고 "국회에서 당 원내대표 멱살을 잡는 폭력 사태가 발생한 것은 당의 품격과 국회 권위를 무너뜨린 전대미문의 오점으로, 이를 만류하던 전임 원내대표까지 멱살을 잡았다는 사실은 묵과할 사항이 아니다"라며 유감을 표했다.



이어 "이번 사건은 공당의 질서를 정면으로 부정한 야만적 행위다. 원내대표는 물론 국민과 당원 앞에 머리 숙여 진심으로 사죄해야 한다"며 "당 지도부가 밝힌 대로 이번 사안은 결코 유야무야 넘어갈 수 없으며 합당한 절차에 따라 엄중하고 단호하게 책임을 물어야 할 것"이라며 의원총회 소집을 요구했다.



조광한 최고위원을 비롯한 원외 당협위원장 40여명도 입장문을 내고 "공당의 기강을 뿌리째 흔든 사태"라며 "권 의원을 즉각 윤리위원회에 회부하고 최고 수준의 징계를 해야 한다. 현재 거론되는 대구시당위원장 등 모든 당직 후보군에서 즉각 사퇴하라"고 요구했다.

국민의힘 정희용 사무총장(오른쪽)과 김승수 원내운영수석부대표, 원내대표단이 24일 국회에서 열린 원내대책회의에 입장하고 있다. 정점식 원내대표는 이날 회의에 불참했다. 연합뉴스

당내에서 논란이 확산하자 권영진 의원은 이날 오전 의원 전원이 있는 단체대화방에 사과 글을 올렸다.



권 의원은 이 글에서 "어제 원내대표실에서 행한 저의 언행은 이유 여하를 불문하고 무조건 저의 부족함이고 잘못이었다. 정 원내대표께 큰 결례를 범하고 리더십에 상처를 드렸다"며 "저의 불찰과 잘못을 깊이 반성하고 사과드린다"고 말했다.



또 "이 사실을 접하고 실망과 참담함을 느꼈을 동료 의원들과 당원 동지들, 국민께도 깊이 사과드린다"고 썼다.



그럼에도 당내에서는 지도부를 중심으로 징계 가능성까지 거론되고 있다.



박성훈 수석대변인은 오후 국회에서 기자들과 만나 '권 의원 사과에도 여전히 징계가 거론되나'라는 질문에 "이번 사안을 단순히 사과로 넘겨서는 안 된다는 공감대가 있다"며 "징계 요청서가 접수되는 대로 당의 단호하고 엄중한 조치가 이뤄지리라 생각한다"고 말했다.

<연합>

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