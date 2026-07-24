제23회 평창대관령음악제 개막… 8월 2일까지 공연 다채

강원문화재단 2026 평창대관령음악제가 올해 23회째를 맞아 ‘계승과 혁신(Legacy and Innovation)’을 주제로 막을 올렸다.

피아니스트 선우예권, 지휘자 한스 그라프, 평창페스티벌오케스트라가 출연한 23일 개막 공연은 티켓 오픈 직후 전석 매진을 기록했다. 대관령 야외공연장은 개막공연을 보러 온 관객들로 가득 찼다.

평창대관령음악제 개막공연. 강원문화재단 제공

공연 1부에는 바흐의 ‘관현악 모음곡 제4번 D장조’를 시작으로 피아니스트 선우예권이 협연한 베토벤의 ‘피아노 협주곡 제4번 G장조’가 연주됐다.

이어진 2부에서는 지휘자 한스 그라프(Hans Graf)가 이끄는 평창페스티벌오케스트라가 스트라빈스키의 발레 음악 ‘불새(1910년 전막판)’을 선보이며 웅장한 무대를 완성했다. 연주가 끝난 뒤 관객들은 뜨거운 박수와 환호로 열광하며 공연의 감동을 함께 나눴다.

개막공연에는 우상호 강원도지사, 김중남 강릉시장, 심재국 평창군수, 정재연 강원대 총장과 유인태 전 국회사무총장, 이범헌 한국문화예술위원회 위원장, 이상균 평택아트센터 대표이사 등 관련 주요 인사들이 참석했다.

평창대관령음악제를 후원하고 있는 주원석 미디어윌그룹 회장, 오병환 우성리조트 회장, 김희근 벽산엔지니어링 회장, 신명 커뮤니크 대표 등도 자리했다.

평창대관령음악제는 오는 8월 2일까지 실내악, 독주회, 오페라, 오케스트라 공연 등 다양한 공연이 진행된다.

한일 음악학교 총장을 역임한 바이올리니스트 사와 카즈키, 첼리스트 츠츠미 츠요시, 피아니스트 김대진의 실내악 공연이 펼쳐진다.

국내에서는 접하기 힘들었던 리하르트 슈트라우스의 오페라 ‘낙소스섬의 아리아드네’, 21세기 최고의 현악 사중주단 파벨 하스 콰르텟이 선보이는 비테슬라바 카프랄로바의 현악 사중주, 파벨 하스의 현악 사중주 등을 한국 초연으로 선보인다.

한국 첫 방문인 드라마틱 소프라노 다니엘라 쾰러와 세계적인 성악가로 성장 중인 바리톤 김기훈의 오페라 갈라 공연, 강릉시립교향악단의 무대에 이어 축제의 피날레를 화려하게 장식할 평창페스티벌오케스트라의 폐막공연까지 최고 수준의 고품격 클래식 음악 공연이 진행될 예정이다.

강원도 곳곳에서 명품 클래식 공연을 감상할 수 있는 ‘찾아가는 음악회’도 오는 30일까지 10회 개최된다. 클래식 음악을 더욱 친근하게 접할 수 있고 온 가족이 함께 즐길 수 있는 찾아가는 가족음악회는 아코디언과 플루트 듀오인 몰도 듀오(Moldo Duo)의 연주로 오는 28일부터 8월 1일까지 5회 개최된다.

재단 관계자는 "음악제를 더욱 풍성하게 해줄 아티스트와의 커피, 특강, 와인 아카데미 등 부대행사도 음악제 기간에 진행된다"며 "자세한 사항은 대관령음악제 누리집이나 대관령음악제운영실로 문의해달라"고 말했다.

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