식품가 도미노 인상…농심·비알코리아·CJ푸드빌 가세

농심과 비알코리아, CJ푸드빌이 주요 제품의 가격을 일제히 올린다.



24일 식품업계에 따르면 농심은 다음 달 1일부터 43개 브랜드 제품의 출고가를 평균 5.8% 인상한다.

서울 시내 한 대형마트에 진열된 육개장 사발면. 연합뉴스

주요 용기 라면과 스낵, 음료 제품의 출고 가격이 각각 평균 6.0%, 5.5%, 7.7% 오른다.



세부 품목별로 육개장사발면, 신라면컵 등 용기면 18개 브랜드와 새우깡, 꿀꽈배기 등 스낵 23개 브랜드, 카프리썬, 웰치스 등 음료 2개 브랜드다.



각 제품의 실제 판매가는 유통점별로 다르다.



농심의 히트 상품인 육개장사발면은 소매점 기준 1천100원에서 1천200원, 새우깡(90g)은 1천500원에서 1천600원에 판매될 것으로 예상된다.



이번 가격 조정은 라면의 경우 지난해 3월 이후 1년 5개월 만이다.

새우깡. 연합뉴스

새우깡은 2022년 9월 인상 이후 사실상 3년 11개월 만의 인상이다. 새우깡 가격은 2023년 내렸고, 지난해에 인하 이전 가격으로 조정됐기 때문이다.



다만, 농심은 물가 안정 노력과 소비자 부담 최소화 차원에서 전체 라면 매출의 63%를 차지하는 봉지 라면은 모두 이번 인상에서 제외했다.



또 전국 대형마트, 편의점, 전자상거래(e커머스) 등의 영업 현장에서 할인과 증정 행사 등 소비자 프로모션을 더욱 확대해나갈 방침이다.



농심은 "국제 정세 속 장기간 지속된 고환율·고유가 여파로 포장재 등 자재 가격이 급등하고, 이에 따라 원가 부담이 심화한 상황"이라면서 "그동안 내부적으로 원가 절감과 경영 효율화를 추진하며 감내해왔지만, 최근 들어 국내 수익성 악화와 협력사 납품가 인상 등으로 불가피하게 가격을 조정하게 됐다"고 설명했다.

던킨, 도넛 가격 인상. 연합뉴스

비알코리아는 다음 달 2일부터 던킨 도넛 39종의 가격을 평균 6.5% 인상한다.



주요 인상 품목으로는 페이머스글레이즈드와 카카오하니딥이 1천700원에서 1천900원으로, 크림브륄레도넛이 4천100원에서 4천200원으로 조정된다.



던킨은 "각종 제반 비용 상승에 따라 불가피하게 가격을 조정하게 됐다"고 밝혔다.



그러나 지난달 22일부터 '두바이 스타일 도넛' 3종이 300∼400원 낮아지는 등 일부 제품 가격은 인하되기도 했다고 던킨은 덧붙였다.

서울의 한 뚜레쥬르 매장. 연합뉴스

CJ푸드빌이 운영하는 뚜레쥬르는 오는 31일부터 빵과 케이크 등 일부 제품의 가격을 조정한다.



이번 조치는 최근 국내외 정세 변화에 따라 계란, 원맥, 원당, 팜유는 물론 나프타 등 포장재 비용까지 각종 국제 원부자재 가격이 급등한 영향이다.



여기에다 환율과 유가 역시 오르며 제반 비용 또한 계속 상승해 원가 부담이 지속된 데 따른 불가피한 결정이라고 CJ푸드빌은 강조했다.



이번 가격 조정으로 뚜레쥬르의 데일리우유식빵과 뚜쥬맘계란토스트가 각각 200원, 300원 인상되는 등 총 76종 제품의 권장 소비자 가격이 평균 8.2% 인상된다.



그러나 소비자 부담을 고려해 뚜레쥬르의 대표적 인기 상품인 단팥빵과 소보로빵, 카스텔라 등은 이번 가격 조정 대상에서 제외해 체감 물가 안정을 위해 힘썼다고 CJ푸드빌은 밝혔다.

<연합>

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