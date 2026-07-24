함은정, 전효성에게 “약간 신경 쓰이는데 그래도 있으면 행복한 사람이 있을 것” 조언

그룹 ‘티아라’ 출신 배우 함은정이 결혼 생활에 대한 생각을 솔직하게 전했다.

함은정은 최근 자신의 채널에 ‘우리들의 추억 여행 (feat. 양지원 전효성) | 함은정 EP.21’라는 제목의 영상을 게재했다. 그는 영상에서 그룹 ‘시크릿’ 출신 전효성, ‘스피카’ 출신 양지원과 함께하며 결혼과 혼자 사는 삶에 대한 각자의 생각을 자연스럽게 나눴다.

그룹 ‘티아라’ 출신 배우 함은정이 결혼 생활에 대한 생각을 솔직하게 전했다. 함은정

이날 식사자리에서 기혼자인 함은정은 전효성을 향해 “효성이도 결혼해야지”라고 말했다. 그러자 전효성은 “할 수 있을까”라며 결혼에 대해 신중한 입장을 드러냈다. 그는 “혼자 사는 게 너무 편하다”며 혼자 사는 생활에 익숙해진 만큼 결혼을 쉽게 결정하기 어렵다는 속내를 밝혔다.

그는 “‘오소녀’ 때부터 계속 숙소 생활을 했다”며 “그러고 나서 10년 만에 혼자 살 때 너무 편했다”는 마음을 드러냈다.

양지원은 또 다른 시각을 내놨다. 그는 “편하려면 혼자 살고 행복을 느끼려면 같이 살아야 한다”는 말을 꺼내며 결혼에 대한 긍정적인 의견을 덧붙였다.

결혼 후 약 8개월째 신혼생활을 이어가고 있는 함은정은 자신의 경험을 바탕으로 현실적인 이야기를 들려줬다. 그는 “약간 신경 쓰이는데 그래도 있으면 행복한 사람이 있을 것”이라고 말했다.

이어 과거 아이돌 활동 당시 숙소에서 생활했던 경험도 언급했다. 함은정은 처음에는 친하지 않은 사람과 한집에서 생활하는 것이 가능할지 걱정했지만, 막상 함께 지내다 보니 자연스럽게 적응하게 됐다고 회상했다.

한편 함은정은 1988년생으로, 1980년생 영화감독 김병우와 2025년 결혼한 것으로 전해진다.

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