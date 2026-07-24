원·엔 환율 900원대, 경비 부담 줄어도 한여름 일본은 피해야 하는 이유 [여행+]

원·엔 환율 떨어져 일본 여행 경비 부담은 크게 줄었지만 현지에는 낮최고 40도에 육박하는 폭염이 이어지고 있다. 사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

원·엔 환율이 100엔당 900원 아래로 떨어지며 1년8개월 만에 최저치를 기록했다. 일본 여행 경비 부담은 크게 줄었지만 무작정 여행을 떠나기에는 폭염이라는 치명적인 위험 요소가 존재한다. 일본 전역이 기록적인 폭염에 시달리며 최근 일주일 동안 열사병으로 병원에 이송된 환자가 무려 1만명을 넘어섰기 때문이다.

◆ 원·엔 환율 1년8개월 만에 900원선 붕괴

외환중개업체 엠피닥터에 따르면 전날인 23일 오후 3시30분 기준 원·엔 재정환율은 100엔당 899.46원을 기록했다.

이는 전 거래일인 907.42원보다 7.96원 하락한 수치로, 장중에는 898.46원까지 밀려 2024년 11월21일 이후 1년8개월 만에 처음으로 900원선을 밑돌았다.

원·엔 환율 하락은 한국 원화의 강세와 일본 엔화의 약세가 동시에 맞물려 발생했다. 한국은행이 발표한 2분기 실질 국내총생산 성장률은 전분기 대비 0.6%로 시장 예상치를 웃돌았다.

반도체 수출 호조를 바탕으로 1분기 고성장에 따른 기저효과를 극복하며 원화 투자심리가 크게 개선된 결과다.

반면 엔화 가치는 지속적으로 하락하고 있다. 달러·엔 환율은 최근 달러당 163엔선을 돌파하며 1986년 말 이후 40년 만에 최고 수준을 기록했고 23일에도 달러당 163.15엔까지 치솟았다.

미국과 일본의 기준금리 격차가 장기화되면서 글로벌 자금이 고금리인 달러로 쏠리는 현상이 엔화 약세의 근본 원인이다.

일본 중앙은행이 마이너스 금리를 종료했음에도 불구하고 미국 연방준비제도의 고금리 기조가 확고하게 유지되면서 시장의 엔화 매도세가 멈추지 않고 있다.

이는 당분간 엔저 현상이 고착화될 가능성을 시사하며 한국 관광객의 일본 방문 수요를 자극하는 강력한 경제적 유인으로 작용하고 있다.

◆ 10만엔 환전 시 7960원 절감…엔저가 여행객에게 미치는 영향

환율이 100엔당 899.46원까지 내려간 시점을 기준으로 10만엔을 환전하면 89만9460원이 필요하다. 전 거래일 기준인 90만7420원과 비교해 하루 만에 7960원을 절약할 수 있다.

환전 규모가 커질수록 절감되는 금액은 비례해서 늘어난다. 이러한 엔화 약세는 숙박비와 쇼핑비 그리고 식비 등 일본 현지에서 발생하는 지출 전반의 체감 비용을 크게 낮춰준다.

하지만 이번 여름 일본 여행을 계획할 때 가장 중요한 변수는 경제적 조건이 아닌 기후 현상이다. 경제적 부담은 줄었지만 재난 수준의 폭염 속에서 무리하게 야외 일정을 소화할 경우 심각한 건강 상의 위험을 초래할 수 있다.

◆ 일주일 새 1만명 이송…재난급 폭염 덮친 일본

이날 일본 총무성 소방청 집계 결과에 따르면 13일부터 19일까지 일주일 동안 열사병으로 병원에 이송된 인원은 1만857명으로 확인됐다.

이는 직전 주 이송자인 4580명의 두 배를 넘는 수치이며 6월 한 달 동안 발생한 전체 이송자 4064명보다도 두 배 이상 많은 규모다. 해당 기간 열사병으로 인한 사망자도 14명 발생했다.

지역별 이송 환자는 오사카부가 1041명으로 전국에서 가장 많았다. 연령별로는 65세 이상 고령자가 6734명에 달해 전체 이송자의 절반 이상을 차지했다.

특히 주목할 점은 열사병이 야외보다 실내에서 더 빈번하게 발생했다는 사실이다. 전체 이송자의 42%에 해당하는 4523명이 자택이나 공동주택에서 쓰러졌다.

그 뒤를 이어 도로에서 2326명이 구조되었고 야외 경기장과 주차장 그리고 역 승강장 등에서도 다수의 환자가 발생했다.

기온 역시 연일 최고 기록을 경신하고 있다. 21일 기후현 다지미시는 40.3도를 기록했고 아이치현 도요타시 40.1도, 기후현 구조시 하치만 지구는 40도까지 치솟았다. 도요타시와 하치만 지구의 기온은 기상 관측 이래 가장 높은 수치다.

같은 날 일본 전역의 914개 관측지점 중에서 278곳이 최고기온 35도를 넘겼으며 3곳은 40도를 돌파했다. 현재 일본의 47개 광역자치단체 가운데 42곳에 열사병 경계경보가 발령된 상태다.

일본 총무성 소방청은 “많은 사람이 병원에 이송되거나 숨지는 폭염은 재난이라고 해도 과언이 아니다”라며 “갈증을 느끼기 전부터 물을 자주 마시고 에어컨을 적극 활용해야 한다”고 공식 당부했다. 이어 “야외 작업 시에는 충분한 휴식을 취하는 등 예방 수칙을 철저히 지켜달라”고 거듭 강조했다.

◆ 안전한 일본 여행을 위한 폭염 위험 지역과 대비 요령 이처럼 일본을 강타한 40도 이상의 폭염은 덥고 습한 공기가 일본 열도 상공에 장기간 정체하는 열돔 현상이 발생한 결과다. 이에 야간에도 기온이 떨어지지 않는 초열대야 현상이 급증하고 있다. 특히 콘크리트 건물이 밀집한 대도시는 열섬 효과까지 더해져 체감 온도가 기상청 발표 수치보다 훨씬 높게 나타나므로 관광객의 각별한 주의가 요구된다. 올여름 일본 휴가를 계획하고 있다면 폭염 위험 지역과 가장 뜨거운 시간대를 사전에 파악하는 것이 필수적이다. 낮최고 40도를 넘긴 초고온 지역은 기후현과 아이치현 등 혼슈 내륙 지역에 집중되어 있다. 인구 대비 열사병 이송자 수가 가장 많은 곳은 오사카부였다. 도쿄와 오사카 등 주요 대도시를 포함한 혼슈 지역을 방문할 경우 오후 시간대의 야외 일정은 최소화하는 것이 가장 안전하다. 또 실내에서 쓰러진 이송자가 전체의 42%를 차지한다는 점도 주의해야 할 대목이다. 고령자를 동반한 가족 여행이라면 실내에 머무를 때도 목이 마르기 전에 규칙적으로 수분을 섭취하도록 돕는 것이 중요하다. 여행 출발 전에는 일본 기상청이나 방문 예정 지자체가 실시간으로 발표하는 열사병 경계경보 발령 현황을 점검해고, 경보가 내려진 지역에서는 장시간 걷거나 야외에 머무는 일정을 전면 수정하는 안전 중심의 판단이 요구된다.

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