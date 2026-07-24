임영웅, 美뉴욕에서 근황 공개…메시 향한 응원도

가수 임영웅이 미국 뉴욕에서의 근황을 전하며 팬들의 관심을 모았다. 세련된 스타일링으로 도심을 배경 삼아 포즈를 취한 근황과 축구 스타 리오넬 메시를 향한 응원의 메시지까지 남기며 다양한 매력을 드러냈다.

가수 임영웅이 미국 뉴욕에서의 근황을 전하며 팬들의 관심을 모았다. 세련된 스타일링으로 도심을 배경 삼아 포즈를 취한 근황과 축구 스타 리오넬 메시를 향한 응원의 메시지까지 남기며 다양한 매력을 드러냈다. 임영웅 사회관계망서비스(SNS)

임영웅은 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 미국 뉴욕에서 촬영한 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 게시물에는 고층 빌딩이 늘어선 거리에서 여유롭게 즐기는 그의 모습이 담겼다.

사진 속 임영웅은 흰색 셔츠에 스프라이트 패턴의 넥타이를 매치하고, 넉넉한 실루엣의 슬랙스를 착용해 깔끔하면서도 감각적인 스타일을 완성했다. 도심 풍경과 어우러진 자연스러운 포즈는 화보를 연상시키는 분위기를 자아냈으며, 균형 잡힌 비율과 세련된 비주얼도 시선을 끌었다.

가수 임영웅이 미국 뉴욕에서의 근황을 전하며 팬들의 관심을 모았다. 세련된 스타일링으로 도심을 배경 삼아 포즈를 취한 근황과 축구 스타 리오넬 메시를 향한 응원의 메시지까지 남기며 다양한 매력을 드러냈다. 임영웅 사회관계망서비스(SNS)

이날 그가 게재한 또 다른 사진에서는 축구 선수 리오넬 메시의 이름이 적힌 주황색 컵을 들고 있는 모습도 확인할 수 있었다. 임영웅은 해당 사진에 “수고했어 메시형”이라는 짧은 글을 남기며 메시를 향한 응원의 마음을 전했다. 이는 2026 북중미 월드컵에서 준우승을 기록한 메시를 향한 격려의 의미를 담은 것으로 풀이된다.

평소 축구에 대한 관심이 많은 걸로 알려진 임영웅은 이번 게시물을 통해서도 메시를 향한 팬심을 자연스럽게 표현했다. 간결한 한마디였지만 세계적인 축구 스타를 향한 애정이 담긴 메시지로 팬들의 눈길을 끌었다.

임영웅은 음악 활동뿐 아니라 일상을 공유하는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 팬들과 꾸준히 소통을 이어오고 있다. 이번 뉴욕 근황 역시 여행지에서의 자연스러운 모습과 감각적인 패션, 그리고 축구를 향한 관심까지 함께 담아내며 팬들에게 또 다른 즐거움을 선사했다.

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