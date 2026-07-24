'금수저' 레이디제인, 전자회사 CEO 父 상속 받나…"사회에 환원? 반은 물려줄 것"

사진=레이디제인 유튜브 채널 화면 캡처

가수 겸 배우 레이디제인이 부친의 재산 상속 가능성에 대한 사주풀이 결과를 공개해 관심을 모았다.

레이디제인은 지난 23일 자신의 유튜브 채널에 남편 임현태와 함께 사주를 보는 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 레이디제인은 역술인에게 “일확천금의 운이 있냐”며 로또 구매와 관련한 질문을 했다. 이에 역술인은 “그런 팔자는 없다. 아버지가 물려주는 것 외에는 운이 없다”며 로또 구매를 말렸다.

레이디제인은 “아버지가 평소 재산을 사회에 환원하겠다고 말씀하신다”며 상속 가능성에 대해 물었다. 그러자 역술인은 “상당 부분은 맞다고 본다. 그래도 절반은 올 것으로 본다”고 답해 눈길을 끌었다.

레이디제인은 앞서 해당 영상에서 자신의 직업과 미래에 대한 고민도 털어놨다. 그는 “불안정한 직업을 가졌는데 앞으로 어떻게 해야 하나”라고 물었다. 이에 역술인은 “올해는 안 하는 게 맞다. 실속이 없다. 내년에는 뭔가를 터뜨려 유명해질 일이 생길 수 있다”고 풀이했다.

레이디제인의 부친은 국내 최초로 신용카드 단말기와 자동응답 시스템을 개발한 IT 기업 창업자이자 전자회사 대표로 알려져 있다. 이 같은 배경으로 레이디제인은 데뷔 이후 ‘금수저 연예인’으로 언급되기도 했다.

한편 레이디제인은 지난 2023년 10세 연하 배우 임현태와 결혼했으며, 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다.

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