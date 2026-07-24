원구성 마친 국회의장·원내대표, 현충원 참배… “국민과 미래 열겠다”

조정식 국회의장과 여야 원내대표 등이 22대 국회 후반기 개원을 맞아 국립서울현충원을 참배했다.

조정식 국회의장이 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 여야 원내대표, 상임위원장단과 함께 참배하고 있다. 국회의장실 제공

조 의장과 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표, 정점식 국민의힘 원내대표, 김준형 조국혁신당 대표 권한대행 겸 원내대표, 후반기 상임위원장 등은 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾았다. 22대 국회 후반기 원 구성 마무리를 기념하며 향후 협치의 각오를 다지는 취지다.

현충탑 참배를 마친 조 의장은 방명록에 “순국선열의 고귀한 뜻 받들어 국민과 함께 미래를 열겠습니다”라고 남겼다.

조정식 국회의장이 24일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 여야 원내대표, 상임위원장단과 함께 참배하고 있다. 국회의장실 제공

22대 국회 후반기 구성은 지난 5월30일 개헌 이후 54일 만에 마무리됐다. 더불어민주당이 지난달 30일 법제사법위원회를 비롯한 10개 상임위원회와 예산결산특별위원회 위원장을 단독으로 선출했고, 전날 본회의에서 여야 의원 262명이 참석한 가운데 외교통일위원회 등 국민의힘 몫 6개 상임위원장도 임명됐다. 성평등가족위원장은 국민의힘 내부 선출 절차가 늦어지면서 다음 본회의에서 선출될 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지