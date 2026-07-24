압구정·반포에 100억대 땅까지… 고위공직자 재산 ‘부동산 집중’ 여전

신현송 한국은행 총재. 뉴스1

정부 고위공직자들의 자산에서 부동산이 차지하는 비중이 여전히 높은 것으로 나타났다. 서울 강남권 핵심지 아파트부터 세종시 주택, 지방 대규모 토지 및 해외 부동산까지 다양한 보유 형태가 확인된다.

24일 정부공직자윤리위원회가 관공보를 통해 공개한 ‘공직자 재산공개’(공고 제2026-8호) 내역을 분석한 결과, 신규 임명 및 승진·퇴직 고위공직자 다수가 수도권 상급지와 지방 주요 거점에 부동산을 보유한 것으로 파악됐다.

◆ 압구정·반포·잠원… 강남 3구 및 용산 쏠림 지속

서울 주요 상급지 아파트를 보유한 고위공직자들의 재산 규모가 주목받고 있다.

고성규 한국한의학연구원 원장은 서울 강남구 압구정동 한양아파트 지분(신고가 42억6000만 원)을 비롯해 대치동과 신사동 일대 근린생활시설, 상가, 사무실 등을 등록했다. 토지 및 건물을 합친 부동산 관련 자산만 138억 원대에 달하는 것으로 집계됐다.

신현송 한국은행 총재는 서울 강남구 논현동 동현아파트(15억900만 원)와 종로구 신문로 오피스텔(본인·배우자 지분 각 9억 원)을 신고했다. 이남구 전 감사위원은 서울 서초구 잠원동 동아아파트(25억7500만 원)의 공시가격이 오르면서 건물 재산이 이전 신고 때보다 6억8000만 원쯤 늘어난 것으로 확인됐다.

김병기 경찰청 경비국장은 서울 강동구 둔촌동 올림픽파크포레온 아파트 지분(30억 원)과 강남구 역삼동 오피스텔(2억8700만 원)을 등록했다. 이주일 주멕시코대사는 서울 송파구 신천동 장미아파트(24억5400만 원)를 보유 중인 것으로 나타났다.

◆ 세종시 거점 다주택 및 지방 토지·수익형 건물 보유

관사 및 근무지 이전에 따른 세종시 주택 보유와 지방 거점 다주택 보유 패턴도 확인된다.

임종석 (주)한국가스기술공사 사장은 경기 성남시 분당구 수내동 양지마을 아파트(19억4100만 원), 서울 서초구 반포동 연립주택(6억8400만 원), 충남 천안시 상가 전세권(6억5000만 원) 등 총 41억9000만 원 상당의 부동산을 신고했다.

김국일 보건복지부 기획조정실장은 서울 마포구 공덕동 삼성래미안아파트 지분(12억1500만 원)과 세종시 종촌동 가재마을 아파트(3억4200만 원)를 함께 보유하고 있다. 이창규 기본사회위원회 기획단장 역시 세종시 어진동 한뜰마을 아파트(5억9100만 원) 소유권과 서울 은평구 진관동 아파트 전세권(6억9000만 원)을 동시에 등록했다.

지방 대규모 토지나 수익형 건물을 보유한 사례도 있다. 김월용 국가평생교육진흥원 원장은 인천 계양구 계산동 일대 단독주택 및 상가 건물 4채 등 26억1500만 원 상당의 건물과 충북 제천시 임야 등 11억 원대 토지를 신고했다. 김경환 한국자활복지개발원 원장은 제주 제주시 봉개동 일대 과수원과 다가구주택 3채(7억2700만 원) 등을 보유한 것으로 나타났다. 김종오 한국방송통신대학교 총장은 서울 서초동 아크로비스타 아파트(29억8900만 원) 외에 인천 계양구 다남동 농지 신규 매입 등 총 27억5900만 원 상당의 토지를 등록했다.

◆ 해외 거주용 주택 등록도 눈길

해외 근무나 국외 거주 이력에 따른 국외 부동산 신고도 이어졌다.

장한나 예술의전당 사장은 서울 강남구 역삼동 아파트(12억8000만 원) 외에 미국 캘리포니아주 포모나 소재 단독주택 지분(6억5300만 원)을 보유한 것으로 파악됐다. 김준섭 한국광해광업공단 상임감사위원은 강원 속초시 아파트 및 상가와 함께 배우자 명의의 중국 길림성 연길시 아파트 2채(1억9000만 원)를 등록했다.

이번 재산공개 내역을 두고 공직자들의 자산 내 부동산 비중이 여전히 절대적인 수준을 유지하고 있다는 해석이 나온다.

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