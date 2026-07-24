'110억 자가' 최화정, 삼성전자·SK하이닉스 “최고점에 처분”

유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 화면 캡처

방송인 최화정(65)이 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 최고점에 처분해 상당한 수익을 챙긴 것으로 알려졌다.

지난 23일 유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’에는 ‘10년 전에 같은 주식 산 홍진경 엄정화 지금은 얼마?’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 공개된 영상에는 홍진경이 절친 엄정화의 집을 찾아 이야기를 나누는 모습이 담겼다. 이날 두 사람은 과거 투자했던 주식에 대한 이야기를 꺼냈다.

홍진경은 “사실 언니랑 저랑 헛헛한 일이 있다”며 “둘이 똑같은 종목에 투자했는데 주가가 많이 안 좋다. 그 생각만 하면 눈물이 난다”고 털어놨다.

이어 최근 주식 시장에서 관심을 받고 있는 ‘삼전닉스’(삼성전자·SK하이닉스)를 언급하며 “요즘 삼전닉스라고 난리다”라고 말했다.

이에 엄정화는 “우리는 왜 그런 걸 하나도 안 샀냐”며 아쉬움을 드러냈다. 그러던 중 엄정화는 최화정을 떠올리며 “화정 언니는 좀 있다고 했었다”고 말했다. 두 사람은 곧바로 최화정에게 전화를 걸었다.

‘삼성전자와 하이닉스를 갖고 있냐’는 질문에 최화정은 “있다”고 답해 모두를 놀라게 했다.

최화정은 “원래 갖고 있는 종목은 잘 안 파는데 이번에 처분했다”며 “아주 최고일 때 했다”고 밝혀 놀라움을 안겼다.

이에 홍진경과 엄정화는 부러움 섞인 축하를 보냈다. 두 사람이 “뷔페 한 번 사라”고 하자 최화정은 “100번도 사줄 수 있다. 고무줄 바지 입고 와라”고 답해 웃음을 자아냈다.

한편 1961년생인 최화정은 방송인으로 오랜 기간 활동하며 사랑받고 있다. 최근에는 유튜브와 방송을 통해 일상과 취향을 공개하며 대중과 소통하고 있다.

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