구윤철 "올해 3% 성장·1인당 GNI 4만달러 가능성 매우 높아져"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 "올해 연간 3% 성장과 1인당 국민소득(GNI) 4만달러 달성 가능성이 매우 높아졌다"고 24일 말했다.



재경부에 따르면 구 부총리는 이날 정부서울청사에서 주재한 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 회의에서 전날 한국은행이 집계한 2분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·속보치)이 0.6%로 나온 것을 거론하며 이같이 언급했다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 24일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 민생물가 특별관리 관계장관TF 회의를 주재하고 있다. 뉴시스

구 부총리는 "1분기에 이어서 성장모멘텀이 강하게 지속되고 있다"며 "3·4·5 비전, 즉 성장률 3%, 수출 4강, 국민소득 5만달러 실현에 총력을 다하겠다"고 덧붙였다.



그는 최근 중동전쟁 긴장이 다시 고조하는 것과 관련해 "국제유가가 상승하고 변동성이 높아지는 등 물가와 공급망 측면에서 애로가 발생할 수 있는 만큼, 긴장감을 늦추지 않고 철저히 대비해 나가겠다"고 밝혔다.



25일 0시부터 적용될 8차 석유 최고가격은 관계 부처 논의를 거쳐 이날 오후 7시 발표할 것이라고 예고했다.



정부는 애초 이달 말 종료 예정인 유류세 인하 조치를 9월 말까지 2개월 더 연장하고 요소·요소수에 매점매석금지 고시는 내달 말까지 1개월 연장하기로 했다.



8월 말까지 이어질 주사기 매점매석금지 고시의 경우 수급 상황 등을 고려해 보관량 기준을 완화하고, 판매량 제한은 해제하기로 했다.



구 부총리는 "중동전쟁 대응 과정에서 확인된 제도적 보완 과제도 적극적으로 개선해 공급망 대응체계와 물가 안정 조치의 실효성을 높이는 계기로 삼겠다"고 밝혔다.



이를 위해 매점매석 등 불공정행위 제재 강화, 압수 물품 선제적 매각 조치 등 시장교란행위 근절 방안을 담아 물가안정법 개정안을 8월 중 발의한다.



아울러 할당관세가 실제 소비자 가격 인하로 이어지도록 현장 점검을 강화하고, 제도 개선도 추진한다.

<연합>

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