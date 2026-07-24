기후장관 "탈석탄에 재생에너지만 확대하면 전기요금 폭등"

김성환 기후에너지환경부 장관이 '탈(脫)석탄'의 대안으로 재생에너지만 확대하면 전기요금이 대폭 오를 수밖에 없다고 했다.



호남권 반도체 산업단지 조성과 인공지능(AI) 데이터센터 구축 등 3대 메가프로젝트에 필요한 전기를 공급할 당장 현실적 대안이 원자력발전소 신설이라는 점을 강조하는 차원에서 한 말인데, 그간 김 장관이 재생에너지 확대와 전기요금은 관련이 없다는 취지의 발언을 여러 번 해온 터라 '말 바꾸기' 논란이 예상된다.

(용인=뉴스1) 김영운 기자 = 김성환 기후에너지환경부 장관이 22일 경기 용인시 처인구 이동읍 용인 반도체 국가산단 부지에서 현황 브리핑을 듣고 있다. 2026.7.22/뉴스1

김 장관은 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연, 제11차 전력기본수급계획(전기본)에 반영된 원전을 계획대로 건설키로 확정한 것과 관련한 질문에 "석탄(화력발전소)을 끄고 모든 것을 재생에너지로 한다면 독일에 가깝게 전기요금이 대폭 올라갈 가능성이 있다"고 말했다.



그는 "첨단산업 경쟁을 중국과 해야 하는데 중국은 산업용 전기요금이 1kWh(킬로와트시)당 120원 정도이고, 우리는 원전이 일부 있음에도 180원"이라면서 "이미 중국보다 (산업용 전기요금이) 훨씬 높은데 (재생에너지 확대로 요금이 오르면) 경쟁하기가 쉽지 않다"고 덧붙였다.



김 장관은 "2011년 일본 후쿠시마 원전 사고 이후 전 세계에 원전은 매우 위험해서 어렵겠다는 생각이 있었고, 이에 에너지원 15%를 원자력 대신 수소로 대체하는 계획이 세워진 적 있으나 이런 시스템은 너무 비싸서 당장 실현이 어렵다"면서 "그래서 안정적인 전기 공급원을 어떻게 마련할지 고민이 세계적으로 있다"고 했다.



이어 "기후위기에 가장 영향을 미치는 것이 석탄화력발전소이기에 최대한 빨리 중단한다는 것이 세계적 추세"라면서 "기후위기를 막기 위해 석탄화력발전을 줄여야 하는 점, AI 시대에 전기 수요가 늘어나는 점, 중국과 산업경쟁을 하려면 제조원가를 맞춰야 하는 점 등 3가지 요소를 다 맞춰야 한다"고 설명했다.



탈석탄 대안으로 재생에너지를 확대하면 전기요금이 오른다는 김 장관 발언은 그간 발언과 결이 다르다.



김 장관은 작년 10월 국회 기후에너지환경노동위원회에 업무보고를 할 때 재생에너지 확대로 전기요금이 오를 수 있다고 우려하자 "국제 에너지 기관들에선 이미 풍력과 태양광이 가장 싼 에너지로 돼있다"면서 "한국은 아직 '그리드 패리티'가 오지 않아 재생에너지 요금이 조금 더 비싸지만, 최근 가격이 많이 낮아졌다"고 반박했다.



그리드 패리티는 재생에너지 발전 단가가 화석연료 발전 단가와 같아지는 시기를 말한다.



김 장관은 지난해 국정감사 시에는 전기요금과 한국전력 적자와 관련, "재생에너지 확대와 전기요금 인상은 직접적인 연관이 없다"면서 "2021∼2023년 러시아-우크라이나 전쟁으로 국제 유가가 급등하면서 한전 적자 요인이 누적된 것이 아직 해소되지 않았을 뿐"이라고 밝혔다.



당시 그는 "국제에너지기구(IEA)에 따르면 태양광과 풍력은 이미 가장 싼 에너지원"이라고 거듭 강조하면서 "육상 풍력발전은 단가가 매우 낮아졌고 해상 풍력발전도 규모의 경제가 실현되면 가격이 빠르게 내려갈 것"이라고 주장했다.



김 장관은 윤석열 정부 때만 해도 "원전 확대 일변도인 에너지 정책은 기후위기 극복 대안이 될 수 없다"고 하는 등 원전에 부정적인 대표적인 탈원전주의자였으나 기후부 장관이 된 후엔 '현실적인 이유'를 들어 원전을 신설해야 한다는 입장으로 돌아섰다.

<연합>

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