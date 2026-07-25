종이 서류 필요없이 모바일로…TS, 운수종사자 채용 전자 서비스 도입

한국교통안전공단(TS)이 운수회사 취업 시 직접 방문해야 하는 번거로움을 줄이기 위해 전자 서비스를 도입한다고 24일 밝혔다.

TS는 민간기업 당근마켓과 운수회사 채용에 필요한 ‘운수종사자 경력 및 자격 등에 관한 내역서’를 전자 방식으로 제출하고 확인할 수 있는 서비스를 개시한다.

한국교통안전공단 본사 전경. TS제공

그간 운수회사에 취업하려는 구직자는 경력 내역서를 제출하려면 관련 서류를 출력해 운수회사에 직접 방문해 제출해야 하는 번거로움이 들었다. 이번 서비스 도입으로 구직자는 당근마켓 알바로 운수회사 채용공고 지원 시 본인 동의 절차를 거쳐 경력내역서를 전자적으로 생성하고 운수회사에 제출할 수 있게 됐다.

이번 서비스는 행정안전부의 디지털서비스 개방 사업의 일환으로, 공공기관이 보유한 운수종사자 관련 정보를 민간 채용 플랫폼과 연결해 국민이 실제 생활 속에서 편리하게 이용할 수 있게 한 공공∙민간 협업 사례다. 운수 종사자 채용 분야에서 전자제출 체계를 구현한 국내 최초 사례이기도 하다.

TS 관계자는 “구직자 서류 발급 부담을 줄이는 동시에 운수회사가 채용 단계에서 필요한 경력과 자격 관련 정보를 보다 신속하고 정확히 확인할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

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