서은광 "연습생 시절, 비주얼 때문에 항상 퇴출 위기였다" 고백

K-팝 리더들이 '아형'을 찾았다.

25일 오후 9시 방송되는 JTBC '아는 형님' 537회에는 각 세대를 대표하는 케이팝 리더 동방신기 유노윤호, 비투비 서은광, 오마이걸 효정, 보이넥스트도어 명재현이 출연한다.

가수 서은광이 지난 2024년 1월 24일 오전 서울 마포구 CJ ENM에서 열린 Mnet '빌드업: 보컬 보이그룹 서바이벌' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스

이날 유노윤호는 "'SM 지박령'이라는 별명은 시간이 날 때마다 회사로 가서 연습하다 보니 생긴 별명"이라며 별명의 비하인드를 밝힌다.

또 "군대에서 전문하사를 제의받은 적이 있는데 '연예계 최초 전문하사'가 되고 싶어서 회사에 문의까지 했었다"고 말한다.

명재현은 "보이넥스트도어로 데뷔한 뒤, 생각보다 잘되지 않았다고 느껴서 악착같이 살았다"며 방송에서 몸을 사리지 않게 된 이유를 고백한다.

이어 "시키면 다 한다"고 말하자, 강호동은 "오늘 재현이랑 못 헤어지겠다"며 첫 출연부터 명재현을 무릎에 앉히는 등 남다른 애정을 보인다.

서은광은 "연습생 시절, 비주얼 때문에 항상 퇴출 위기였다. 하지만 한결같이 성실한 모습을 좋게 봐주셔서 리더까지 맡게 됐다"고 밝힌다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지