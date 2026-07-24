[속보] “장관님 덕에 가정 지킨 분 많다”…李 대통령, 김영훈 장관 격려

이재명 대통령이 김영훈 고용노동부 장관의 적극 행정 각오가 담긴 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 가져와 “열심히 일해주셔서 진심으로 감사하다”고 전했다.

이재명 대통령이 지난해 7월23일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 임명장 및 위촉장 수여식에서 김영훈 고용노동부 장관에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 23일 자신의 ‘엑스(X·옛 트위터)’ 계정에서 김 장관 유튜브 채널의 영상을 공유한 어느 엑스 이용자의 게시물을 인용하며 이같이 밝혔다.

앞서 같은 날 김 장관의 유튜브 채널에는 재생 시간 1분 미만의 ‘숏츠’ 영상이 게시됐다. 해당 영상은 걸그룹 아이오아이의 노래 ‘갑자기’를 배경음악으로 활용, 취침 전 이 대통령의 발언이 떠올라 눈을 번쩍 뜨는 김 장관의 모습을 위트 있게 담아냈다.

영상 속에서 김 장관의 머릿속을 스쳐 지나간 발언은 ‘단속은 나가고 있느냐’, ‘임금을 체불했던 곳이 또 체불하는데, 그런 곳은 혼내줘야 하는 것 아니냐’는 등 이 대통령의 당부였다.

이 대통령의 지시를 떠올린 김 장관이 잠옷을 벗어 던진 후, 노동자들의 목소리를 직접 듣기 위해 현장으로 달려나간다는 메시지를 연출한 것으로 풀이된다. 영상은 ‘현장을 향해 쉼 없이 달려왔던 1년, 앞으로도 현장으로 달려가겠다’는 김 장관의 다짐으로 마무리된다.

이 대통령은 SNS에서 “장관님이 못 주무시는 만큼 누군가 죽을 사람들이 살아남는다”며, “장관님 때문에 목숨을 구하고 가정을 지킨 분들이 참 많다”고 강조했다. 특히 김 장관의 노고에 안타까움을 표하듯 “미안합니다”라는 한마디를 덧붙이기도 했다.

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