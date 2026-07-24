프로미스나인 이채영, 전자담배 논란 직접 해명 “담배 한 번도 안 피워”

유튜브 채널 ‘입만열면’ 화면 캡처

그룹 프로미스나인 이채영이 과거 불거졌던 전자담배 논란에 대해 직접 해명하며 자신은 비흡연자라고 거듭 강조했다.

23일 유튜브 채널 ‘입만열면’에는 ‘당신의 며느리에게 투표하세요 트루만쇼’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 방송에는 프로미스나인 멤버 이채영과 이나경이 게스트로 출연해 이용진과 이야기를 나눴다.

이용진은 “이것만큼은 거짓말 탐지기를 통해서 밝히고 싶은 게 있느냐”고 물었다. 이에 이채영은 “저는 비흡연자”라며 “제 이름을 치면 담배가 뜬다. 저는 비흡연자였고, 비흡연자이고, 담배를 피운 적이 단 한 번도 없다”고 말했다.

이어 이채영은 2023년 불거졌던 전자담배 논란을 언급하며 “정말 루머 생성이다. 제가 사진을 올렸는데 전자담배가 찍힌 것이다”며 “저와 정말 멀리 있었고, 너무 핑크색이라 전자담배인지도 몰랐다. 비흡연자니까”라고 해명했다.

그러면서 “정말 많은 분이 한 치의 의심도 안 했다. 안 피우면 서운하다고 하더라”며 “전자담배 회사에서 연락도 많이 왔다. 평생 협찬해 주겠다고 했다”고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이에 이용진은 “많은 사람이 ‘넌 피울 것 같아’ 하는 것도 웃기다. 확신의 흡연자 상인 거냐”고 말했고, 현장은 웃음바다가 됐다.

이후 거짓말 탐지기 결과에서도 비흡연자로 확인된 이채영은 “연관 검색어 지워달라”며 “저 태어나서 담배를 한 번도 피운 적이 없다. 많은 분이 의심도 안 해서 더 억울했던 것 같다. 되게 필 것 같았나 보다”라고 억울한 심경을 털어놨다.

한편 이채영은 지난 2023년 SNS에 올린 사진 속 물건이 전자담배로 추정되면서 흡연 의혹에 휩싸인 바 있다. 당시 별도의 입장을 밝히지 않았지만 이번 방송을 통해 직접 해명에 나섰다.

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