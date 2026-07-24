최화정, 숨은 주식 고수였네…'삼전닉스' 최고점에 처분

방송인 최화정이 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 최고점에 처분했다고 밝혔다.

23일 유튜브 채널 '공부왕찐천재 홍진경'에는 진경이 절친 엄정화의 집을 찾아 이야기를 나누는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

영상에서 홍진경은 "사실 언니랑 저랑 헛헛한 일이 있다"며 "둘이 똑같은 종목에 투자했는데 주가가 많이 안 좋다. 그 생각만 하면 눈물이 난다"고 말했다.

이어 "요즘 삼전닉스라고 난리다"라고 하자 엄정화는 "우리는 왜 그런 걸 하나도 안 샀냐"며 씁쓸해했다.

엄정화는 "화정 언니는 좀 있다고 했었다"고 말했고, 두 사람은 최화정에게 전화를 걸었다.

'삼성전자와 하이닉스를 갖고 있냐'는 질문에 최화정은 "있다"고 답해 모두를 놀라게 했다.

최화정은 "(원래 갖고 있는 종목을) 안 파는데 이번에 처분했다. 아주 최고일 때"라고 밝혔다.

이에 홍진경과 엄정화는 부러움 섞인 축하를 보내며 "뷔페 한번 사라"고 말했고, 최화정은 "100번도 사줄 수 있다. 고무줄 바지 입고 와라"고 답해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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