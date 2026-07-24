정선희 "연하 만난 적 있다…애교 많은 남자는 싫어"

코미디언 정선희가 과거 연하 남성과 교제한 경험을 언급했다.

지난 22일 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에는 정선희가 복날을 앞두고 계곡 산장에서 백숙을 먹는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 제작진은 정선희에게 "능이 한방 백숙을 사주는 연상 오빠와 핫플레이스만 데려가는 연하남 중 누가 더 좋으냐"고 물었다.

정선희는 "혼자 가겠다"며 고민하다가 "이 정도 고민한다는 건 그냥 혼자 가겠다는 의지"라고 말했다.

이어 "핫플레이스로 하겠다. 아직은 그래도 핫플레이스다"라면서도 "그런데 많이 연하면 짜증 날 것 같다"고 덧붙였다.

정선희는 "내가 남자 애교를 못 견딘다. 생각만 해도 너무 무섭다"고 밝혔다.

과거 연하 남성과의 교제 경험을 묻자 "옛날에 연하 만났을 때도 이렇게 애교 부리는 사람은 안 만났다"고 답했다.

그러면서 "단체로 소개 받아서 오고 그러는데 너무 애교가 장착된 사람들이 있다"며 "그럼 동생 같은데 가까이는 오지 말아 달라고 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

정선희는 남성의 애교를 부담스러워하는 이유에 대해 "아마 남동생이 있어서 그런 것 같다. 남동생과 거친 대화를 해서 그렇다"고 설명했다.

<뉴시스>

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