이경규 "과거 협심증 앓아…가슴에 스텐트 시술 받았다"

방송인 이경규가 최근 불거진 건강 이상설에 대해 해명했다.

23일 유튜브 채널 '갓경규'에는 '중장년이라면 꼭 확인해야 할 이경규의 '뇌졸중' 예방방법 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 이경규는 전문의를 만나 뇌 질환에 대한 이야기를 나눴다.

이경규는 "요즘 저한테 '발음이 많이 안 좋아졌다'고 하면서 건강 이상설을 제기하는 분들이 있다"고 말했다.

이어 "방송을 오래하다 보니까 대충대충 할 때도 있다. 그러다 보니까 그렇게 보인 것 같다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

다만 과거 심장 질환을 앓았다고 털어놨다.

그는 "실제로 심장에 문제가 있었다"며 "관상동맥이 막혀서 협심증을 앓았다. 가슴에 스텐트를 하나 박았다"고 말했다.

그러면서 "그러다 보니 뇌 질환 쪽도 내가 안전지대는 아니지 않을까 하는 생각이 든다"며 뇌 건강에 대한 관심을 갖게 된 이유를 전했다.

앞서 이경규는 지난 5월 유튜브 채널에 공개된 영상에서 다소 어눌한 말투를 보여 건강 이상설이 불거졌다.

이에 소속사는 "최근 육아, 낚시 등 긴 시간 체력을 쓰는 촬영을 진행해 컨디션에 문제가 있었다"며 "건강 이상설은 사실무근"이라고 일축했다.

이후 이경규는 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에 출연해 "전혀 문제없다. 멀쩡하다"며 직접 건강 이상설을 해명했다.

<뉴시스>

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