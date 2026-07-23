유시민 “이재명, 지지 기반 무너뜨리고 진영 혼돈 빠뜨릴 수도”

범여객 논객 유시민 작가는 23일 “대통령이 지난 1년간 해온 방식으로는 진영을 혼돈에 몰아놓고 스스로 성공하지 못할 수도 있다”고 밝혔다.

유 작가는 이날 MBC 라디오 ‘조승원의 뉴스하이킥’과의 인터뷰에서 이재명 대통령이 정치적 양극화를 완화하고 국민적 합의를 바탕으로 국정을 운영하려는 의지를 지닌 것으로 보인다면서도, 지금까지의 방식으로는 그 목표를 달성하기 어렵다고 지적했다.

유시민 전 노무현재단 이사장. 뉴시스

그는 “이 대통령이 ‘모두의 대통령’이 되려는 지향을 갖고 국정을 운영하려는 의도가 있다고 추론했다”며 “다만 과연 대통령이 지난 1년간 해온 방식으로 그것을 할 수 있느냐고 물으면 아니라는 것이 제 문제의식”이라고 말했다.

이어 “지금까지의 방식으로는 목표를 이루지 못할 뿐 아니라 검찰 독재에서 정치인 이재명을 구해준 국민의 요구와 지지층의 소망에도 어긋날 수 있다”며 “자신의 정치적 기반을 무너뜨리고 진영을 혼돈에 몰아넣은 채 본인이 생각하는 통합의 정치도 이루지 못하는 결과가 나올 수 있다”고 주장했다.

유 작가는 이 대통령이 민주·진보 진영의 지지 기반을 먼저 공고히 한 뒤 중도와 중도 보수층으로 외연을 넓혀야 한다고 조언했다.

그는 “이 대통령을 당선시킨 내란 극복 정치연합, 민주·진보 정치연합을 더욱 튼튼히 하면서 외연을 조금씩 넓혀가는 것이 더 안전한 길”이라며 “대통령은 민생과 관련한 정책 성과를 내는 데 집중하고, 민주당과 진보 진영은 통합과 연대를 통해 이를 뒷받침해야 한다”고 말했다.

자신이 앞서 제기한 이른바 ‘재건축론’과 ‘필패론’을 두고 여권 일각에서 저주나 악담이라는 비판이 나온 데 대해서는 “대통령을 저주하는 것이 아니다”라며 “대통령이 정치적으로 너무 위험한 길을 가고 있다고 판단해 문제를 제기하는 것”이라고 반박했다.

‘뉴이재명’ 세력의 수장이 이 대통령일 가능성이 높다고 말한 것과 관련해서도 “대통령이 계파의 수장처럼 행동하고 있다고 보기 때문에 그렇게 하면 모두가 곤란해진다는 점을 지적한 것”이라고 설명했다.

민주당 전당대회와 관련해선 이 대통령이 특정 후보의 당선을 원하는 것으로 보인다고 주장했다.

유 작가는 “대통령이 사실상 선택한 후보가 당대표가 되거나, 대통령이 원하지 않았던 후보가 되거나 둘 중 하나”라며 “누가 당대표가 되더라도 대통령의 부하는 아니다. 대통령이 이를 인정하고 직업 공무원들과 호흡을 맞추듯 협력하면 문제가 없을 것”이라고 말했다.

그는 ‘청와대가 조언을 구하기 위해 만남을 요청한다면 응하겠느냐’는 질문에는 “만날 생각이 없다”며 “공적인 관계로 충분하다고 본다”고 답했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지