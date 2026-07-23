‘크루즈 4.0 시대’ 제주도, 동북아 크루즈 허브 정조준

제주도가 아시아 크루즈 산업을 이끄는 동북아 크루즈 허브로 도약하겠다는 비전을 제시했다.

제13회 제주국제크루즈포럼이 23일 제주국제컨벤션센터(ICC JEJU)에서 15개국 크루즈 업계 관계자 700여 명이 참석한 가운데 개막했다.

제13회 제주국제크루즈포럼이 23일 제주국제컨벤션센터(ICC JEJU)에서 15개국 크루즈 업계 관계자 700여 명이 참석한 가운데 열리고 있다. 제주도 제공

제주도와 해양수산부가 공동 주최하고 제주국제컨벤션센터가 주관하는 국제행사로, 25일까지 3일간 진행한다.

포럼 주제는 ‘아시아 크루즈 4.0: 경계를 넘어 하나로(Asia Cruise 4.0: Beyond Boundaries, Connected as One)’다.

참석자들은 국가 간 장벽과 산업의 경계를 허물고 경쟁 대신 상생·협력에 기반한 아시아 크루즈 통합 플랫폼을 구축하기 위한 방안을 집중 논의한다.

위성곤 지사는 개회사에서 “아시아 크루즈 산업은 단순한 이동 수단이었던 1.0 시대와 기항지 관광이 본격화된 2.0 시대, 모항 중심의 성장으로 이어진 3.0 시대를 거쳐, 이제는 인공지능(AI)과 데이터 기술을 기반으로 관광·문화·기술이 하나의 생태계를 이루는 크루즈 4.0 시대로 나아가고 있다”며 “이러한 흐름은 차별화된 경쟁력을 선점해야 한다는 강력한 도전이자, 동북아 크루즈의 중심축으로 우뚝 설 수 있는 소중한 기회”라고 역설했다.

이어 “아시아 크루즈 시장은 양적 팽창을 넘어 질적 성장을 이루는 거대한 전환기를 맞이하고 있고, 세계의 시선도 성장 잠재력이 가장 높은 아시아로 향하고 있다”면서 “제주는 지난해 전국 최초로 크루즈 준모항 운영을 시작한 데 이어, 이를 정례화하고 모항 역량을 강화해 동북아 크루즈 허브로 도약하고자 한다”고 강조했다.

남재헌 해양수산부 차관은 “크루즈 산업은 선사와 국내 대리점부터 출입국·관세·검역(CIQ), 지역별 관광지와 케이(K)-푸드, 대중교통, 환전소까지 수많은 요소가 결합된 산업”이라며 “해양수산부는 신속한 출입국 지원과 지역 맞춤형 관광상품 개발을 위해 관계 기관 및 지자체와 긴밀히 소통하고, 항만 시설 개선 등을 통해 관광객이 쾌적한 환경에서 크루즈 관광을 즐길 수 있도록 하겠다”고 말했다.

남 차관은 “아시아 권역의 성장을 위해서는 각국이 협력의 관점에서 공동의 비전을 세우고 함께 성장해 나가는 전략적 접근이 무엇보다 중요하다”며 “이번 포럼이 개별 국가의 노력을 넘어 아시아 공동의 미래를 설계하는 의미 있는 이정표가 되길 바란다”고 당부했다.

◆올해 80만명 방문 예상…3년 새 7배 급증

제주도는 △출입국 절차 개선 △준모항 서비스 확대 △신항 개발 △출입국 자동심사대 도입 등 크루즈 산업의 기반 구축에 속도를 내고 있다.

이 같은 노력에 힘입어 제주를 찾는 크루즈 관광객은 매년 빠르게 늘고 있다. 올해는 348항차(제주항 137회, 강정항 211회)가 예정돼 80만명이 제주를 방문할 것으로 전망된다.

연도별로는 2023년 71회·10만1594명에서 2024년 274회·64만1139명, 2025년 321회·75만6031명으로 늘어, 3년 만에 7배 급증하는 성과를 거뒀다.

개회식 기조연설에서는 올리비에로 모렐리 MSC 크루즈 한국·일본·동남아 사업부 사장이 아시아 크루즈 산업 공동의 미래 비전과 성장 방향을 제시했다.

아시아 크루즈 어워즈에서는 최고 크루즈 선사에 MSC 크루즈, 최고 크루즈선에 로열 캐리비언의 ‘스펙트럼 오브 더 씨즈’, 최고 모항상에 중국 상하이가 선정되는 등 6개 부문에 걸친 시상이 진행됐다.

특히 올해 포럼은 ‘도민과 함께하는 포럼’을 목표로 전시 규모와 비즈니스 상담 기회를 확대하고, 릴레이 문화 공연과 크루즈 승선권 경품 행사 등 다채로운 도민 참여 프로그램을 선보이고 있다.

선사관, 산업관, 기항지관 등 3개 구역으로 나눠 운영하는 전시관에는 50여 개 기관·업체가 참여했다. 비즈니스 상담회에는 도내 기업과 관광지 등 50여 개 업체가 참가해 실질적인 교류를 추진하고 있다.

현장에서는 국악부터 대중음악까지 장르를 넘나드는 3시간 릴레이 문화 공연도 이어지고 있다.

23∼24일 현장 등록자에게 하루 200명씩(총 400명) 선착순으로 응모권을 배부하고 스탬프 투어를 마친 참가자를 대상으로 추첨을 거쳐 2명에게 제주 출발 준모항 크루즈 승선권을 1인당 2매씩 증정한다.

제주도는 이번 포럼을 계기로 청년 세션을 지속 운영하고 전시 규모와 비즈니스 상담 기회를 확대해 도민 참여와 산업적 파급효과를 더욱 높여나갈 방침이다.

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