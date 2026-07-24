SKT, AI데이터센터 전담 자회사 만든다

SK텔레콤이 국내 인공지능(AI) 인프라 구축을 본격화하기 위해 AI데이터센터 사업을 전담하는 신설 법인을 설립한다.



SK텔레콤은 23일 이사회를 열고 AI데이터센터 사업개발 전문회사 ‘SK하이퍼’를 설립하고 2030년까지 총 7500억원을 출자하기로 의결했다고 밝혔다. SK하이퍼는 AI데이터센터 부지 확보와 변전소 구축, 고객 유치, 사업화 등을 전담하는 SK텔레콤의 자회사다.



SK텔레콤의 SK하이퍼 설립은 이달 초 발표한 ‘아시아 AI 인프라 허브’ 전략을 본격적으로 실행하기 위한 후속 조치다. SK텔레콤은 SK하이퍼를 중심으로 2029년까지 5기가와트(GW) 규모의 AI데이터센터를 단계적으로 구축한 뒤, 2035년에는 총 15GW 규모까지 확대한다는 계획이다.



SK하이퍼의 초대 대표는 정석근 SK텔레콤 최고기술책임자(CTO)가 선임돼 향후 그룹 내 AI데이터센터 사업을 총괄하게 된다. 정 CTO는 “SK하이퍼는 SK그룹의 ‘아시아 AI 인프라 허브’ 청사진을 현실로 구체화하는 역할”이라며 “체계적이고 빠른 실행을 통해 핵심 인프라와 고객을 확보하고 대한민국의 AI G3(글로벌 3강) 도약에 기여하겠다”고 말했다.

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