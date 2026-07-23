조현, 아세안+3 외교장관회의 참석…“식량·에너지안보 공동 대응 강화해야”

조현 외교부 장관은 23일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 열린 제27차 아세안+3(한·중·일) 외교장관회의에 참석해 공급망 교란에 대응하기 위한 식량·에너지 안보 협력 강화와 한반도 평화 정착을 위한 역내 공조를 강조했다.

조현 외교부 장관이 23일(현지시간) 필리핀 마닐라에서 열린 제27차 아세안+3(한·중·일) 외교장관회의에 참석해 식량·에너지 안보 협력 강화와 한반도 평화 정착을 위한 역내 공조를 강조하고 있다. 외교부 제공

외교부에 따르면 조 장관은 이날 회의에서 아세안+3 외교장관들과 함께 역내 실질 협력 강화 방안과 지역·국제 정세를 논의했다. 조 장관은 아세안+3가 아시아 금융위기와 코로나19 등 역내 위기에 대응하는 과정에서 치앙마이 이니셔티브 다자화(CMIM), 아세안+3 비상쌀비축제(APTERR) 등을 통해 실질적인 협력 성과를 축적해왔다고 평가했다. 이어 최근 호르무즈 해협을 둘러싼 공급망 교란이 식량·에너지 안보의 구조적 취약성을 드러냈다며, 아세안+3 차원의 공동 대응을 더욱 강화해야 한다고 강조했다.

조 장관은 식량안보 분야에서 한국이 현재까지 약 4만t의 쌀을 지원한 APTERR 최대 공여국이라고 소개했다. 또 미얀마 지진과 라오스 홍수·산사태 피해 지원 등 APTERR의 성과를 언급하며, 비료 부족 등 복합적인 식량 위기에 효과적으로 대응하기 위한 협력 확대를 제안했다.

에너지 안보와 관련해서는 공급망 다변화를 위한 실질 협력을 구체화할 필요가 있다고 밝혔다. 이를 위해 한국이 아세안 전력망 구축과 원자력의 안전하고 평화적인 이용을 위한 역량 강화에 기여하고, 국제에너지기구(IEA)와의 협력을 통해 역내 에너지 안보 체계를 강화해 나가겠다고 설명했다.

조 장관은 아울러 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 한반도를 구현하기 위한 정부의 노력을 소개하며, 한반도는 물론 역내의 항구적인 평화와 지속가능한 번영을 위해 함께 노력해 나가자고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지