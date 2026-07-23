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청주시∙농식품부와 ‘농촌협약’ 체결…오송∙강내∙옥산에 5년간 360억

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청주=윤교근 기자 segeyun@segye.com

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2030년까지 맞춤형 기반 확충
거점과 배후마을 상생 발전 혜택
"인구 유출 완화 생활인구 늘릴 마중물 될 것"

충북 청주시가 농림축산식품부와 흥덕구 농촌지역의 정주여건 개선을 위해 손을 잡았다.

 

시는 23일 정부세종컨벤션센터에서 농림축산식품부와 ‘2026년 농촌협약’을 체결했다고 밝혔다. 앞서 시는 지난해 5월 농촌협약 대상 시·군으로 최종 선정된 바 있다. 이번 협약 체결을 계기로 흥덕구 오송읍·강내면·옥산면 일원을 대상으로 한 ‘농촌공간 재구조화 및 재생 시행계획’을 본격 추진할 수 있는 탄탄한 제도적·재정적 기반을 마련하게 됐다.

이장섭 충북 청주시장(오른쪽)과 송미령 농림축산식품부 장관이 23일 정부세종컨벤션센터에서 ‘2026 농촌협약’ 체결 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 청주시 제공
이장섭 충북 청주시장(오른쪽)과 송미령 농림축산식품부 장관이 23일 정부세종컨벤션센터에서 ‘2026 농촌협약’ 체결 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 청주시 제공

‘농촌공간 재구조화 및 재생 시행계획’은 관련 법률에 따라 수립되는 5년 단위의 중장기 계획이다. 이번 협약에 따른 사업 기간은 올해부터 2030년까지 5년간이다.

 

총사업비는 360억원 규모로 국비 252억원과 시비 108억원이 투입된다. 세부적으로는 △오송읍 기초생활거점조성사업에 60억원 △강내면 농촌중심지활성화사업에 150억원 △옥산면 농촌중심지활성화사업에 150억원이 각각 투입될 예정이다.

 

지역별 맞춤형 전략을 보면 우선 오송읍은 최근 오송역세권 개발사업의 영향으로 유동인구와 개발 수요가 급증하는 지역이다. 시는 이 일원에 생활 사회기반시설(SOC)을 확충하는 기초생활거점조성사업을 추진해, 역세권 개발에 따른 인구 유입에 선제로 대응하고 원도심과 신개발지 간의 생활서비스 격차를 해소한다는 구상이다.

 

한국교원대학교가 위치한 강내면 탑연리 일원은 행정·의료·복지 등 생활서비스시설이 집적된 곳이다. 시는 기존 기능을 확대·개선하는 농촌중심지활성화사업을 통해 주거환경을 보호하고 생활서비스 기반을 한층 더 강화할 방침이다.

충북 청주시와 농식품부가 추진하는 흥덕재생활성화지역 발전 구상도. 청주시 제공
충북 청주시와 농식품부가 추진하는 흥덕재생활성화지역 발전 구상도. 청주시 제공

행정복지센터와 학교 등이 모여 있는 옥산면 오산리 역시 인근의 농수산물도매시장 시설현대화사업 등과 맞물려 큰 폭의 생활권 수요 변화가 예상되는 곳이다. 시는 이에 맞춰 신규 생활서비스 기능을 확충하는 중심지활성화사업을 전개한다.

 

시는 오송·강내·옥산 등 이들 3대 거점을 중심으로 주변 배후마을까지 문화·복지 프로그램 등의 생활서비스를 연계 제공해 거점과 배후마을이 상생 발전하는 혜택을 누리도록 할 계획이다. 현재의 계획은 앞으로 주민위원회 논의와 설문조사 등 주민 의견을 충분히 수렴해 기본 및 시행계획 과정에서 확정하기로 했다.

 

이장섭 청주시장은 “이번 협약은 오송·강내·옥산 지역의 생활서비스 기반을 획기적으로 확충하고 정주여건을 개선하는 마중물이 될 것”이라며 “농촌 지역의 인구 유출을 완화하고 생활인구를 늘려 활기찬 농촌을 만드는 토대를 단단히 다져나가겠다”고 말했다.


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