스크린을 삼킨 악역이 새벽 시장을 흔들기까지, 배우 이유리의 생업 기록

대한민국 대중문화계에서 수많은 배우가 스포트라이트를 받지만, 카메라가 꺼진 뒤에도 치열한 생업의 전선에서 온전히 자신의 힘으로 성취를 증명해 내는 이는 드물다. 2014년 희대의 빌런 연민정을 탄생시키며 안방극장을 사로잡고 연기 대상을 거머쥔 배우 이유리. 연기 인생의 정점을 찍은 그녀는 안주하는 대신 누구나 기피하는 새벽 시간대 홈쇼핑 생방송 스튜디오로 걸어 들어갔다. 스타라는 타이틀을 내려놓고 유통 생태계의 최전선에서 완판 신화를 써 내려간 그녀의 파격적인 행보는, 화려한 수식어 뒤에 가려져 있던 실천적 생업인의 실체를 적나라하게 드러낸다.

시상식 무대 위에서 감격의 눈물을 흘리며 영광의 대상을 품에 안은 순간. MBC 제공

2001년 KBS 드라마 ‘학교 4’로 데뷔한 이유리는 늘 현장을 지키는 성실함을 보여왔다. 동료들이 주연으로 급부상할 때도 그녀는 배역을 가리지 않고 이름 없는 단역을 전전하며 조연의 자리를 묵묵히 지켜냈다. “내게 주어진 것에 항상 감사해야겠다”던 그녀의 고백처럼, 카메라가 비추지 않는 구석에서도 매 순간 자신이 주인공이라는 심정으로 대본을 파고들며 밑바닥부터 연기의 뼈대를 단단하게 다져왔다. 조명이 비추지 않던 수많은 날들 동안, 그녀는 요행을 바라거나 대본을 탓하는 대신 철저하게 자신의 몫을 온전히 감당하며 현장의 생리를 체득해 나갔다.

2014년 방영된 ‘왔다! 장보리’의 연민정 역은 한국 드라마 역사에 남을 입체적 빌런이었다. 극악무도한 범죄와 거짓말을 일삼는 캐릭터를 소화하기 위해 그녀는 목소리가 갈라지고 성대결절이 올 정도로 극한의 몰입을 기꺼이 치러냈다. 단순히 표독스러운 연기를 넘어 인간의 어두운 욕망과 결핍을 가감 없이 투사해 낸 결과는 시청률 37%라는 압도적인 수치로 증명되었다. 촬영이 끝난 후에도 캐릭터에서 빠져나오기 힘들 정도로 온 영혼을 갈아 넣었던 이 시기는, 그녀가 어떻게 대중의 뇌리에 지워지지 않는 존재감으로 자리 잡았는지를 보여주는 결정적 증거다.

독기 어린 눈빛으로 극의 긴장감을 최고조로 끌어올리던 역대급 빌런의 명장면. MBC 드라마 ‘왔다! 장보리’ 화면 캡처

연기 영역에 머물지 않고 비즈니스 시장으로 무대를 확장한 그녀의 파급력은 일회적 화제성을 넘어 유통 지형 자체를 흔들었다. 애초에 대기업 브랜드의 거대 자본에 기대기보다, 기술력은 있으나 인지도나 유통망이 부족했던 중소 화장품 브랜드의 가능성을 눈여겨보고 직접 전속 모델로 나선 것이 그 시작이었다. 누구나 잠드는 새벽 시간대 홈쇼핑 생방송 스튜디오에 직접 등판한 그녀는 특유의 진정성 있는 화법과 지독한 몰입도로 시청자들의 지갑을 열었다. 방송에 출연할 때마다 수억원대에 달하는 물량이 순식간에 동나는 기록적인 매진 행진이 이어졌고, 홈쇼핑 업계에서는 이례적인 최고 수준의 시청률과 매출 전환율을 기록했다.

생방송 스튜디오에서 완판 행진을 이끌어내던 분투의 현장. 현대홈쇼핑 화면 캡처

그녀가 일으킨 막대한 판매 잠재력은 단순히 개인의 개런티에 그치지 않았다. 처음에는 작고 영세하게 시작했던 협력 화장품 회사가 이유리의 폭발적인 홈쇼핑 흥행 파워를 발판 삼아 사세를 급격히 확장했고, 마침내 자체 사옥까지 건립하기에 이르렀다는 후문은 업계에서 유명한 일화다. 연예인의 이름을 형식적으로 빌려주는 홍보성 출연을 넘어, 실질적인 매출 증대와 기업 성장을 견인하는 유통 시장의 핵심 주체로 기능했음을 보여주는 대목이다. 카메라 앞에서 눈물을 흘리며 열연하던 배우가 이제는 시장 장악력의 중심에 선 것이다.

카메라가 꺼진 자리에서 성실하게 땀 흘리며 단단한 내면을 다지는 일상. 이유리 SNS

연예인의 면모 뒤에 숨겨진 그녀의 진짜 무기는 요령을 피우지 않는 매섭고 철저한 자기 관리다. 매일 꾸준한 운동으로 몸을 다지며 잊지 않고 남편의 밥상을 챙기는 모습은 연기 외의 시간에도 흐트러짐 없이 자신을 붙잡아 매는 그녀만의 생존 루틴이다. 흔들림 없는 단단함으로 오늘이라는 하루의 무게를 온전히 견뎌내며 쌓아 올린 시간. 조연의 자리에서 연기 대상을 거쳐 커머스 생태계의 흥행 여왕으로 거듭난 이유리의 발자취는, 거창한 꾸밈새 없이 오직 성실한 반복만으로 자신의 세계를 지탱해 온 진중한 기록이다.

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