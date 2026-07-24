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정동영 “先비핵화 폐기… 先평화로 전환”

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조채원 기자 chaelog@segye.com

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통일장관 취임 1년 기자 간담
北 핵증대 중단시 대가 모색
‘두 국가 관계론’ 성과 제시도

정동영 통일부 장관이 23일 “(지난 1년간) 이재명정부는 전 정부의 선(先)비핵화론, CVID(완전하고 검증 가능하며 비가역적인 비핵화)를 사실상 폐기하고 선평화론으로 전환했다”고 말했다.

 

정 장관은 이날 취임 1년(25일)을 앞두고 통일부 기자실을 방문해 “평화가 선도하는 북핵 우선 중단(동결) 전략을 구체화해 나가고 있다”며 이같이 밝혔다. 그는 “이유는 이 시간에도 북의 핵 증강 노력은 돌아가고 있기 때문”이라며 “‘이것을 차일피일 시간을 천연(遷延·일이나 날짜 따위를 미루고 지체함)해서는 되겠는가’가 정부의 문제의식”이라고 말했다. 정 장관은 “북한과 끊어진 대화를 잇는 것이 먼저이고, 입구에 선비핵화를 갖다 놓고는 대화가 안 열린다는 문제의식을 담은 것이 선비핵화론 폐기와 선평화론으로의 전환”이라고 덧붙였다.

 

정동영 통일부 장관이 23일 서울 종로구 남북회담본부에서 열린 북한학 전공자 초청 간담회에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스
정동영 통일부 장관이 23일 서울 종로구 남북회담본부에서 열린 북한학 전공자 초청 간담회에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스

정 장관은 이날 언론에 배포한 자료를 통해 비핵화 이전이라도 (북한이 핵 증대를) 우선 중단하면 이에 상응하는 대가를 제공해 주는 방식의 현실적 해법을 통일부가 모색하고 있다면서, 이와 관련해 한반도 평화체제 논의에 먼저 착수해 북핵 중단 여건을 조성하는 방안을 제시했다. 하지만 핵보유국을 자처하는 북한이 이 같은 해법에 호응할 가능성은 낮다는 관측이 적지 않아 실현 가능성은 불투명하다는 지적도 나온다.

 

한편 정 장관은 북·미 대화 재개 전망에 관해 “9월 시진핑 중국 국가주석의 방미와 정상회담에 이어 11월 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중과 정상회담이 관건적 시기”라며 “그때 뭔가 일이 일어나려면 (우리가) 8~9월에 가만히 있으면 안 된다”고 강조했다.

 

정 장관은 이재명정부의 대북정책인 한반도 평화공존 정책의 이행전략으로 ‘통일지향의 평화적 두 국가 관계’를 제시한 것을 지난 1년간의 주요 성과로 꼽으면서, 이를 북한의 ‘적대적 두 외국관계’를 극복하는 남북관계의 새로운 패러다임으로 정립했다고 자평했다. 그는 “이재명 대통령이 (이달 초 열린) 민주평화통일자문회의 행사에서 북한의 체제 존중에서 한발 더 나아가 주권 존중까지 언명했다”며 “이는 ‘통일 지향의 평화적 두 국가 관계’와 맥을 같이하는 것”이라고 해석했다.

 

정 장관은 “남북관계 단절이 장기화하는 가운데 통일부는 민간의 노력을 적극적으로 지원하려 한다”며, 충청북도의 민간단체가 충북도와 종자·농약 등 농업 지원을 추진하려는 움직임을 예로 들었다. 정 장관은 북한이탈주민정착지원사무소(하나원) 담장의 철조망을 최근 모두 걷어냈으며, 독지가 양한종씨의 기부금으로 마련한 최신형 휴대전화를 다음 달부터 지역사회로 나가는 하나원 수료자 전원에게 지급한다고 밝혔다.


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